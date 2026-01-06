¿Habrá Doble Hoy No Circula 7 de Enero por Contingencia? Estos Autos Podrán Transitar en CDMX

Si circulas por calles de la Ciudad de México o el Estado de México, debes conocer si se activó el Doble Hoy No Circula por Contingencia Ambiental antes de salir de casa, para que evites multas por ignorar las restricciones vehiculares. Por ello en N+ te decimos cómo aplica este programa para este miércoles 7 de enero de 2026.

Este programa tiene por objetivo reducir los índices de contaminantes que se envían a la atmósfera producto de la quema de combustibles al circular.

Dado que es la última semana de vacaciones, muchos automovilistas regresan a la ciudad y se olvidan de cómo funciona el programa. Además los conductores foráneos también desconocen su aplicación.

Por ello, debes mantenerte atento de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), así como de la Red Automática de Monitoreo de la ZMVT, dependencias encargada de dar a conocer si se activa la Fase 1 de la Contingencia Ambiental y por tanto el Doble Hoy No Circula, tras un continuo monitoreo de la Calidad del Aire.

¿Hay doble Hoy No Circula este 7 de enero en CDMX y Edomex?

Dado que el índice de Calidad del Aire en la Ciudad de México y la zona conurbada se reporta como Mala al reporte de las 15:00 horas, las autoridades han pedido reducir actividades físicas al aire libre. Aunque sin activar el Doble Hoy No Circula para este miércoles 7 de enero.

Estas medidas emergentes a la restricción vehicular se activan cuando la calidad del aire en el Valle de México se deteriora, hasta que los niveles de ozono y partículas PM10 y PM2.5 alcanzan valores que ponen en riesgo la salud de los habitantes. Por lo que el Doble Hoy No Circula está estrechamente relacionado a la activación de la Fase 1 de la Contingencia Ambiental.

Dado que se prevé que la Calidad del Aire de este miércoles no supere los índices de contaminación habituales, el programa Hoy No Circula operará con normalidad. Es decir que los vehículos que dejan de circular son los que habitualmente cumplen estas medidas tanto en la Ciudad de México, como en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca y de Santiago Tianguistenco.

Miércoles Hoy No Circula Aplica para vehículos con Engomado ROJO, terminación de Placa 3 y 4.

El horario de aplicación del Hoy No Circula es de 05:00 a 22:00 horas.

¿Qué vehículos sí salen 7 de Enero 2026 pese a Hoy No Circula?

Motos

Vehículos eléctricos o híbridos, categoría I y II

Vehículos con matrícula de auto antiguo

Vehículos que porten holograma "EXENTO"

Vehículos con placas de Persona con Discapacidad

Vehículos con Pase Turístico Metropolitano (dos veces por semestre por 7 días)

Vehículos con Pase Turístico Paisano durante la activación de puentes largos

¿Cómo está la Calidad del Aire este 6 de enero 2026?

A continuación se dan a conocer las estaciones de Monitoreo Atmosférico en Ciudad de México y el Estado de México donde la calidad del aire se reporta como Mala, al corte de las 15:00 horas de este martes.

OCA-Centro de Ciencias de la Atmósfera

UAX-UAM Xochimilco

BJU- Benito Juárez

UIZ-UAM Iztapalapa

SAC-Santiago Acahualtepec

MER-Merced

NEZ- Nezahualcóyotl

GAM- Gustavo A. Madero

TLI- Tultitlán

CUT- Cuautitlán

VIF- Villa de las Flores

¿Cómo recibir notificación en tu celular cuando no salgas por Hoy No Circula?

La Ciudad de México cuenta con una página web en la que los conductores pueden consultar los días que su vehículo debe descansar para respetar el programa Hoy No Circula.

Las autoridades envían un mensaje SMS al celular registrado cuando el vehículo no circula por una situación extraordinaria como una Contingencia Ambiental o la aplicación diaria del programa.

Para registrarte, sigue los siguientes pasos

Entra a la página https://hoynocircula.cdmx.gob.mx/ Coloca Holograma de tu vehículo ( 00, 0, 1, 2 o autos foráneos) Selecciona último dígito de tu placa Coloca tu Cuenta Llave CDMX o escribe el número de tu celular Da clic en Consultar

