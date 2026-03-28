Apoyo de 19 a 56 Años: Inicia Entrega de Vales Mercomuna en 2026, Requisitos y Dónde los Aceptan

La Secretaría de Atención y Participación Ciudadana (SAPCI) anunció que hay entrega de Vales de despensa Mercomuna en marzo 2026 y si quieres solicitar el apoyo de al menos mil pesos para hombres y mujeres de 19 a 56 años de edad, acá te damos las fechas, requisitos y dónde los aceptan.

Muchas personas se preguntan dónde puedo cambiar los vales de Mercomuna 2026 y esto se debe a que la SAPCI dio a conocer las fechas en que darán el apoyo, que justamente va a tener un aumento para este año, así lo anunció la Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada.

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¿Cuándo dan los vales de Mercomuna en 2026?

A través sus redes sociales, la SAPCI anunció que durante los últimos días del mes se hará la entrega del apoyo para personas de 19 a 56 años. Los días en que darán los vales de despensa serán los siguientes:

Sábado 28 de marzo 2026.

Lunes 30 de marzo 2026.

Martes 31 de marzo 2026.

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Requisitos para recibir los vales de Mercomuna en marzo 2026

Debido a que el programa de Mercomuna aún no abre registro en 2026, las únicas personas que van a poder recibir sus vales de despensa en los últimos de marzo son todas y todos los beneficiarios que recibieron su carta-invitación y no pudieron acudir en la fecha y horario asignados para recoger su apoyo.

Para recoger sus vales, los beneficiarios deben acudir al módulo que viene en su carta-invitación en las fechas mostradas previamente. Para ello, deben llevar una copia de identificación oficial vigente y la carta-invitación.

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¿Dónde puedo cambiar los vales de Mercomuna?

Los vales que da el programa del Gobierno de la CDMX se pueden canjear en tiendas de abarrotes, pollerías, carnicerías, verdulerías, así como en mercados públicos, durante 2026.

Para conocer qué negocios participan en el programa de Ingreso Social, es importante que consultes el directorio de comercios de la SAPCI a través de la página web. Dicho directorio está disponible en línea y clasificado entre las 16 alcaldías de Ciudad de México.

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Ahora que ya se sabe dónde aceptan los vales de Mercomuna, solo queda pendiente saber cuándo habrá un nuevo registro en 2026, para personas de 19 a 56 años de edad en CDMX.

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