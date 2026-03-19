¿Hasta Cuándo Canjear los Vales Mercomuna 2026 para que no Pierdan Vigencia? Fecha Límite

Si vives en la Ciudad de México y tienes Vales Mercomuna, esto te interesa. La Secretaría de Atención y Participación Ciudadana de CDMX dio a conocer la nueva fecha límite para gastar este apoyo social tanto para beneficiarios del programa como para locatarios. Por lo que en N+ te adelantamos hasta cuándo se pueden canjear tus Vales Mercomuna en 2026.

El programa está dirigido a hombres y mujeres de 19 a 59 años de edad que habitan la Ciudad de México, pero ojo porque a este programa cuyo monto fue actualizado para 2026 sólo se puede registrar una persona por familia.

A diferencia de otros programas que tienen convocatorias programadas, la inscripción de beneficiarios se hace bajo la modalidad de "Casa por Casa", lo que significa que en cada periodo cambia de alcaldía.

Aunque no es el único apoyo a tu economía que se encuentra vigente, en una nota previa ya te explicamos qué documentos necesitas para inscribirte a la Pensión Bienestar que entrega 3,300 pesos a hombres y mujeres de 30 a 64 años de edad.

Video: ¿En Qué Consiste el Programa Mercomuna? Claves Sobre el Apoyo con Vales en CDMX

¿Cuándo vencen los Vales Mercomuna en 2026? Cambia fecha límite de canje para beneficiarios y locatarios.

En días pasados la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana (SAPCI) de Ciudad de México, no sólo dio a conocer que está en periodo de entrega de Vales Mercomuna. También actualizó la vigencia de estos cupones, por lo que tienen una nueva fecha límite para ser utilizados.

Ten en cuenta que se trata de fechas distintas tanto para beneficiarios, como para locatarios, es decir quienes reciben en sus comercios estos cupones.

Detalló que con el propósito de garantizar que todas las personas beneficiarias puedan hacer uso de este apoyo, el periodo de vigencia para usar los vales en comercios y locales incorporados al programa de Vales Mercomuna es el 10 de abril de 2026.

Mientras que los comerciantes y locatarios tienen hasta el 17 de abril de 2026 para entregar sus vales a cambio de dinero en efectivo en los puntos de canje.

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¿Dónde aceptan los Vales Mercomuna en 2026? Link de Comercios CDMX

Dado que una de las dudas recurrentes entre los beneficiarios de Vales Mercomuna, es sobre los comercios donde aceptan estos cupones. Te compartimos el link actualizado en donde puedes ubicar los locales y tiendas de Ciudad de México donde los aceptan como método de pago.

En el catálogo, disponible a consulta en línea, puedes buscar por alcaldía, colonia, nombre del establecimiento y giro del comercio.

Recuerda que este apoyo económico funge como dinero en efectivo, por lo que cada uno de los vales tiene impresa su denominación.

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