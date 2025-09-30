Micky Hair Salón: Alcalde de Miguel Hidalgo Señala que Homicidio en Polanco No Fue Cobro de Piso

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, confirmó que el homicidio del estilista Miguel de la Mora, ocurrido en la calle Molière de Polanco, constituyó un ataque directo y descartó que se tratara de un asalto o cobro de piso.

El funcionario calificó el hecho como lamentable y reconoció que genera preocupación e inquietud entre los residentes de la demarcación.

El homicidio ocurrido ayer en Polanco es un hecho lamentable, los reportes nos señalan que se trató de un ataque directo que no tiene que ver con algún asalto o cobro de piso

Tabe enfatizó que el acontecimiento no debe minimizarse, aunque precisó que Polanco se mantiene como una de las zonas más seguras de la Ciudad de México.

Según el alcalde, esta área forma parte de los 10 sectores con menor incidencia delictiva de los 72 que conforman el mapa policial capitalino, clasificación que se sustenta en datos oficiales de la corporación.

El ataque ocurrió la noche del 29 de septiembre de 2025 afuera del salón de belleza "Micky Hair", ubicado en la calle Molière, casi esquina con la avenida Presidente Masaryk, cerca de la embajada de España. Miguel de la Mora, de 28 años de edad, fue víctima de una agresión con disparos de arma de fuego que le causó la muerte en el lugar de los hechos.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, los probables homicidas huyeron del lugar en una motocicleta. La corporación policiaca y la Fiscalía General de Justicia capitalina iniciaron las investigaciones correspondientes, que incluyen el análisis de las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona para identificar y localizar a los agresores.

El alcalde Tabe informó que la administración de Miguel Hidalgo ofreció todo el apoyo necesario a las autoridades competentes para colaborar en las investigaciones y lograr que se identifique y detenga a los responsables del crimen. El funcionario subrayó la disposición de la alcaldía para trabajar de manera coordinada con las instancias de seguridad y procuración de justicia.

Como medida adicional, el titular de la alcaldía solicitó que se refuerce la vigilancia en toda la demarcación, con énfasis particular en los operativos de revisión de motocicletas.

La intención declarada es que Miguel Hidalgo continúe siendo una de las alcaldías más seguras de la capital del país.

Las sucursales de "Micky Hair"

Miguel de la Mora era propietario del salón de belleza "Micky Hair" con sucursales en Polanco, Ciudad de México, y en Guadalajara, Jalisco. El estilista acumulaba 12 años de experiencia en el sector de belleza, cosmética y cuidado personal, y había construido una carrera atendiendo a diversas personalidades del medio artístico y del entretenimiento.

Entre sus clientas se encontraban figuras reconocidas como la cantante Ángela Aguilar, la intérprete Kenia Os, la modelo María Fernanda Beltrán Figueroa y las creadoras de contenido Priscila Escoto y Regina Peredo, entre otras. En redes sociales, particularmente en Instagram, el estilista había logrado construir una comunidad de más de 173 mil seguidores bajo el nombre de "Micky".

El día del ataque, De la Mora había compartido historias en su cuenta de Instagram para invitar a sus seguidores a participar en una dinámica junto con la creadora de contenido Priscila Escoto, en la que se rifaban extensiones brasileñas e incluso viáticos para ganadoras de otras partes del país. También publicó videos mostrando su salón de belleza y obras de arte que tenía a la venta en el establecimiento.

Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer el móvil del ataque y determinar si existía alguna amenaza previa contra el estilista.

Hasta el momento, no se ha reportado la detención de ningún sospechoso relacionado con el caso. La investigación se mantiene abierta mientras se analizan las evidencias recopiladas en el lugar de los hechos y en las inmediaciones.

