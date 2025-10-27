¿Qué Pasa en la México-Pachuca Hoy? Autos Van en Sentido Contrario Hacia CDMX

La mañana de este lunes, 27 de octubre de 2025, se reporta afectación vial en la México-Pachuca. Te decimos qué es lo que está pasando en la vialidad.

A las 8:34 horas, se reportó que en la autopista México-Pachuca varios vehículos circulaban en reversa y en sentido contrario en km 19+000, 21+000 y km 21+200, en dirección a CDMX.

@mro_golfocentro Informa: Autopista México -Pachuca, Se tiene vehículos en reversa y en sentido contrario en km 19+000, 21+000 y km 21+200 en dirección a CDMX. ¡Por su seguridad y la de los demás evite esta mala práctica ya que puede causar incidentes! — Autopista Golfo Centro (@mro_golfocentro) October 27, 2025

Cabe recordar que hoy piperos tomaron las principales vialidades que conectan el Estado de México (Edomex) con la Ciudad de México (CDMX). Exigen la reapertura de pozos de agua clausurados que suministraban directamente el vital líquido a la Ciudad de México y Área Metropolitana, lo que a ocasionado el desabasto en:

Escuelas, hospitales y demás establecimientos.

Adicionalmente señalan la afectación de sus fuentes de empleo, lo que afecta a cientos de familias.

¿Qué pasa en la México-Pachuca hoy?

Este lunes se registra un bloqueo en la México-Pachuca, a la altura del El Vigilante, se trata de vecinos que protestan por la falta de gua, de la que carecen desde la semana pasada.

Cientos de personas se ven afectadas por el bloqueo, por lo que tienen que caminar para pasar la zona y así tratar de llegar a sus destinos.

