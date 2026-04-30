Mañana Entregan Beca Transporte para Universitarios 2026: Horarios, Sede y Lista de SECTEI

La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI) de la CDMX realizará la entrega de la Beca de Transporte para Universitarios 2026 mañana 1 de mayo, y si estás a la espera de tu apoyo, acá te decimos los horarios, sede y cómo consultar la lista de beneficiarios aceptados.

Luego de que se dieran a conocer los resultados de la Beca a Universitarias y Universitarios para Transporte y Más, del primer bimestre de 2026, llegó el momento de que los seleccionados reciban el primer apoyo económico de 1,500 pesos en el año.

¿Dónde será la entrega de la Beca Transporte 2026?

Los universitarios aceptados en la primera lista de folios de la Beca de Transporte CDMX 2026 deben acudir este viernes 1 de mayo a las canchas aledañas a la Utopía de la Magdalena Mixiuhca, ubicada en la alcaldía Iztacalco.

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Para llegar a la sede donde se entregará la beca, la estación más cercana es Ciudad Deportiva, de la Línea 9 del Metro CDMX, y el acceso es sobre Viaducto Río de la Piedad, a través de la Puerta 7 de la Ciudad Deportiva.

Horarios de entrega de la Beca de Transporte para Universitarios

Si tu folio aparece en la lista de SECTEI de Beca de Transporte CDMX 2026, deberás acudir a la sede, únicamente en el turno correspondiente a tu alcaldía para evitar aglomeraciones. Estos son los horarios de cada demarcación:

Turno matutino 10 de la mañana

Coyoacán

Iztacalco

Cuauhtémoc

Iztapalapa

Venustiano Carranza

Turno vespertino 3 de la tarde

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Cuajimalpa de Morelos

Gustavo A. Madero

La Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Xochimilco

Al horario de atención para tu alcaldía, debes de acudir con los siguientes documentos para que te entreguen tu apoyo:

2 copias de INE o pasaporte.

1 copia del comprobante de inscripción vigente.

1 copia del comprobante de domicilio vigente de la CDMX.

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¿Cómo consultar la lista SECTEI Beca Transporte 2026?

El primer listado de resultados de la Beca de Transporte y Más para Universitarias y Universitarios se puede consultar en la página de la SECTEI, en el siguiente link: https://www.sectei.cdmx.gob.mx/Convocatorias/2026/Publicacion_folios.pdf.

En esta lista deberás buscar el folio que te asignó el sistema al momento de tu registro. Si aparece quiere decir que fuiste aceptado para recibir el apoyo de 1,500 pesos desde el bimestre de enero-febrero 2026.

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