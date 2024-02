CDMX: ¿Cómo pagar la multa del parquímetro?

Foto: Cuartoscuro

Costo de multa y cómo pagarla

Y si no pagas la multa...

Los parquímetros en la Cuidad de México ( CDMX ) forman parte de las medidas para mantener en orden la vía pública, en los últimos años ha aumentado la instalación de estas máquinas y es por esto que te diremos cómo puedes pagar una multa en caso de que no hayas pagado el parquímetro. Además te explicaremos qué pasaría si no pagas la multa.En caso de que los conductores no cumplan con lo establecido en el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, en este caso, referente a estacionarse en zonas con uso de parquímetro, tendrán que pagar una multa de hasta 10 UMA, lo cual es aproximadamente 896.20 pesos, esto sin contar los gastos del corralón, en caso de que se lleven el vehículo.Si en tu auto no se ve o no tiene el boleto del pago del parquímetro, el tiempo expiró o se está en una zona prohibida, los oficiales de tránsito te levantarán una infracción y colocarán un inmovilizador o "araña" a tu auto.Para pagar tu multa del parquímetro , debes ir a un banco, farmacia o algún comercio autorizado para realizar el pago, pero, otra forma de hacerlo es entrar al sitio web de la Secretaría de Administración y Finanzas, y cubrir el monto de dicha infracción.Ya una vez que hayas pagado tu multa, tendrás que llamar al número telefónico que se encuentra en la araña para que personal verifique el pago y acuda a quitarte la araña.Y si dentro las primeras dos horas no pagas la, llegará una grúa y se llevará tu auto al corralón, además de que también tendrás que pagar los costos que se generen del traslado. Por eso es mejor pagar el parquímetro, ya que de no hacerlo podrías terminar desembolsando mucho más de lo que cuesta estacionarse una hora en la Condesa.