Tráiler Embiste 2 Autos, Arrolla 2 Peatones y Huye en Calzada Ignacio Zaragoza

La mañana de hoy sábado 11 de abril se registró un accidente vial sobre la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura de la estación Acatitla del Metro, en la alcaldía Iztapalapa, que dejó como saldo dos personas sin vida y severas afectaciones a la circulación en la zona oriente de la Ciudad de México.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance involucró a un automóvil particular, un taxi y un tráiler. Tras el impacto, las unidades sufrieron daños considerables y varias piezas quedaron esparcidas sobre la vialidad, lo que obligó al cierre del carril lateral y generó complicaciones para los automovilistas.

En el lugar, dos hombres de aproximadamente 35 años, quienes trabajaban en la zona, perdieron la vida tras ser embestidos por la unidad pesada. Una de las víctimas se desempeñaba como maletero, mientras que la otra era comerciante del área. En tanto, los conductores de los vehículos involucrados resultaron lesionados, aunque hasta el momento no se ha precisado la gravedad de sus heridas.

Tráiler Provoca Choque con Autos y Deja Dos Muertos en Calzada Ignacio Zaragoza, CDMX

Detienen a conductor de tráiler

Luego del accidente, el conductor del tráiler se dio a la fuga; sin embargo, fue detenido calles más adelante por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes lo pusieron a disposición de las autoridades correspondientes.

La zona fue acordonada por policías capitalinos para permitir el trabajo de los servicios de emergencia y evitar mayores riesgos. Posteriormente, peritos de la Fiscalía General de Justicia realizaron el levantamiento de los cuerpos e iniciaron las investigaciones para esclarecer cómo ocurrieron los hechos.

Por su parte, agentes del Ministerio Público comenzaron las diligencias para determinar responsabilidades. Hasta el momento, no se ha dado a conocer la identidad de las víctimas.

Asimismo, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos realizaron labores de limpieza y retiro de escombros, con el fin de restablecer la circulación lo antes posible.

Autoridades exhortaron a los conductores a manejar con precaución y respetar el reglamento de tránsito, ya que esta vialidad es una de las más transitadas de la capital.

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