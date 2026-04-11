¿Qué Pasó en la Línea 3 del Metro Hoy, Sábado 11 de Abril?

La mañana de hoy sábado 11 de abril, usuarios de la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, que va de Indios Verdes a Universidad, reportaron retrasos significativos debido a la lenta operación del servicio, lo que ha complicado los traslados de miles de personas en la Ciudad de México.

Ante las quejas, autoridades del Metro informaron que las demoras se deben a la alta afluencia registrada en esta línea. A través de sus cuentas oficiales, el STC pidió a los usuarios permitir el libre cierre de puertas, así como dejar descender a los pasajeros antes de abordar, con el objetivo de agilizar la circulación de los trenes y mejorar los tiempos de espera.

La problemática no es reciente. Desde el viernes 10 de abril, cientos de personas enfrentaron dificultades para desplazarse en la Línea 3 debido a las aglomeraciones en estaciones y andenes. Por ello, el organismo recomendó a los usuarios tomar previsiones, como salir con mayor anticipación para evitar contratiempos.

De acuerdo con reportes de N+ Foro, los retrasos en esta línea han alcanzado hasta 40 minutos en algunos tramos. Asimismo, pasajeros señalaron que los tiempos de espera en el andén pueden ser de entre 15 y 20 minutos antes de lograr abordar un tren. Según versiones, estas afectaciones podrían estar relacionadas con trabajos de remodelación en la estación Universidad, terminal de la línea.

Colapsa la L3 del Metro de CDMX

¿Qué pasó en la Línea 9 del Metro?

Por otra parte, la Línea 9 del Metro, que corre de Tacubaya a Pantitlán, también presenta saturación este sábado. Usuarios han reportado esperas de hasta 15 minutos para abordar, además de intervalos prolongados entre trenes.

En redes sociales, especialmente en X, los pasajeros han manifestado su inconformidad con mensajes como: “¿Saben qué pasó en la Línea 9?”, “15 minutos entre convoyes, hay trenes detenidos en la zona de maniobras” y “media hora para poder abordar en Pantitlán”.

Las autoridades no han informado hasta el momento sobre alguna falla específica, más allá de la alta demanda del servicio.

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