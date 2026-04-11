Marchas HOY 11 de Abril de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy sábado 11 de abril de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 12 concentraciones, 4 rodadas ciclistas, 1 rodada de autos, 1 rodada en patines y 21 eventos de esparcimiento durante la jornada de este sábado en la capital del país.

Concentraciones

Cuauhtémoc

La Secretaría Ejecutiva de la Unidad de Atención a la Diversidad Sexual se concentrará en:

09:00 Horas. Parque ‘Lázaro Cárdenas’, en Dr. Erazo No. 12, Col. Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc

Cannabis Regulación Revolución MX se reunirá en:

16:20 Horas. Parque ‘Francisco Primo de Verdad y Ramos’, en Rinconada de Jesús y Av. José María Pino Suárez, Col. Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

Rodadas ciclistas

Azcapotzalco

El Taller Comunitario ‘Somos Bicis’ rodará de:

09:00 Horas. Sede de la alcaldía Azcapotzalco con destino al Parque Tezozomoc.

Rodadas de autos

Miguel Hidalgo

Vehículos rodarán de:

09:30 Horas. Inicio y fin en una concesionaria en Blvd. Miguel Ángel de Cervantes Saavedra No. 240, Col. Granada.

Ruta: Ejercito Nacional, Presidente Masaryk, Horacio, Mariano Escobedo, Av. Marina Nacional y Blvr. Miguel Ángel de Cervantes Saavedra.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 11 de abril de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

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Con información de SSCCDMX

LECQ