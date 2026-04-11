Clima en CDMX y Edomex: ¿A Qué Hora Lloverá Hoy, Sábado 11 de Abril?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó sobre condiciones de lluvia para hoy sábado 11 de abril en la Ciudad de México y el Estado de México, con posibilidad de tormentas acompañadas de granizo, por lo que exhortó a la población a tomar precauciones y planificar sus traslados con anticipación.

De acuerdo con el pronóstico, las precipitaciones comenzarán a desarrollarse principalmente durante la tarde, intensificándose hacia la noche. En la Ciudad de México se prevé que las lluvias afecten a las 16 alcaldías, con una temperatura máxima cercana a los 25 grados Celsius. Estas condiciones podrían generar encharcamientos, reducción de visibilidad y afectaciones viales en distintos puntos de la capital.

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El SMN detalló que la combinación de humedad y el calentamiento diurno favorecerá la formación de nubes de tormenta, lo que incrementa la probabilidad de chubascos y caída de granizo en algunas zonas. Por ello, se recomienda a los habitantes portar paraguas o impermeable y mantenerse atentos a los avisos de las autoridades.

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En el Estado de México, el panorama será similar. Se espera que las lluvias comiencen también por la tarde y se prolonguen durante la noche, con temperaturas máximas de hasta 25 grados. Municipios del Valle de México podrían registrar precipitaciones de moderadas a fuertes, lo que podría complicar la circulación en carreteras y avenidas principales.

Ante este escenario, autoridades de Protección Civil recomiendan conducir con precaución, evitar zonas inundadas y mantenerse informados a través de canales oficiales. Asimismo, llaman a no tirar basura en la vía pública para prevenir el taponamiento de coladeras y reducir riesgos de inundaciones.

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