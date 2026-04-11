Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Sábado 11 de Abril 2026

Hoy sábado 11 de abril se prevén afectaciones en diversas carreteras del país debido a bloqueos, cierres parciales, accidentes y alta afluencia vehicular, tras concluir el periodo vacacional de Semana Santa. Ante este escenario, autoridades exhortan a los automovilistas a extremar precauciones y planificar sus traslados con anticipación.

De acuerdo con reportes de la Guardia Nacional, a través de su División de Carreteras, y de Caminos y Puentes Federales (Capufe), se han registrado complicaciones en distintos tramos por el incremento en el flujo de viajeros, así como por la presencia de manifestaciones y siniestros viales. Estas condiciones podrían derivar en congestionamientos severos y cierres intermitentes en autopistas clave del país.

Asimismo, se prevén marchas y movilizaciones sociales que podrían impactar tanto vialidades urbanas como accesos carreteros, lo que incrementaría los tiempos de traslado, especialmente en zonas de alta circulación.

Por lo anterior, las autoridades recomiendan a los conductores mantenerse informados sobre el estado de las vías en tiempo real, salir con anticipación, respetar los límites de velocidad y considerar rutas alternas. Estas medidas buscan reducir riesgos y facilitar un regreso seguro para quienes transitan por la red carretera nacional.

Historias recomendadas:

Carreteras afectadas por bloqueos o siniestros hoy

05:18 Horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 219, dirección Cuernavaca. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución.