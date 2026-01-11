¿Hay Servico en la Línea B del Metro CDMX Hoy? A Esta Hora Reanudan Actividades Estaciones

Luego del caos registrado este fin de semana en avenida 608 y Oceanía, por el cierre parcial en la Línea B del Metro de la CDMX, pese a ser fin de semana, hay dudas de si hay servicio hoy en toda la línea o cuándo se reanudará. Aquí te damos a conocer todos los detalles de la hora en la que se reactivarán las actividades en todas las estaciones.

Como te dimos a conocer puntualmente, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) anunció el cierre de seis estaciones el pasado 8 de enero 2026 con motivo de reparaciones. A estas labores de mantenimiento se suman las realizadas en Oceanía.

¿Hay servicio en la Línea B del Metro hoy?

Desde la mañana del sábado 10 de enero, usuarios de la Línea B del Metro compartieron testimonios, fotos y videos de las complicaciones que vivieron al realizar su traslado a trabajo, visitas familiares y demás salidas, luego de la suspensión parcial de servicio.

Tránsito lento, unidades de RTP insuficientes y desorganización fueron algunos de los ingredientes que generaron jornadas caóticas el fin de semana; sin embargo, con el regreso a clases programado para este lunes, así como las rutinas de días laborales, hay una duda recurrente: ¿ya hay servicio en la Línea B del Metro?

Hasta este domingo, el servicio no ha sido habilitado en toda la línea, pero no debes preocuparte, ya que hay un horario programado para el fin de las labores de mantenimiento.

Te recordamos que la Línea B del Metro de la CDMX es una de las que mayor demanda registra día con día al conectar la zona oriente de la Ciudad de México con los municipios Ecatepec y Nezahualcóyotl, del Estado de México.

Asimismo, es una vía de comunicación con otros sistemas de transporte como el Tren Suburbano y Metrobús, así como la conexión con otras rutas del Metro capitalino. En suma, se estima que transporta alrededor de 400 mil pasajeros diarios.

¿A qué hora reanudan servicio las estaciones cerradas en la Línea B?

De acuerdo con el STC, durante el sábado 10 y domingo 11 de enero, se llevan a cabo labores para el colado de cuatro trabes que darán mayor rigidez al cajón de vías, que se ubica en los tramos Oceanía-Romero Rubio y Romero Rubio-Flores Magón.

Por ello, en las fechas referidas, el servicio de la Línea B se ofreció en dos tramos: Buenavista a Morelos y Ciudad Azteca a Villa de Aragón. Las estaciones que permanecen cerradas en ambos días son:

San Lázaro

Flores Magón

Romero Rubio

Oceanía, Deportivo Oceanía

Bosque de Aragón

No obstante, a partir de las 5:00 horas de este lunes 12 de enero, el servicio de la Línea B se ofrecerá de manera normal, de Ciudad Azteca a Buenavista.

El colado de las cuatro trabes que se añadirán se realizará en la madrugada del sábado, y es necesario esperar el fraguado del concreto, sin que se vea afectado por el paso de los trenes.

Adicionalmente, a la incorporación de estas 4 trabes nuevas, el Metro realiza la sustitución de durmientes obsoletos de madera, por 125 nuevos elementos sintéticos, en el aparato de vía 11A/21, que se ubica entre Oceanía y Deportivo Oceanía.

Adrián Rubalcava Suárez, titular del Metro, aseveró que las acciones de mejora están encaminadas a mejorar el servicio para 401 mil usuarios diarios, que utilizan la Línea B.

El Metro solicita a las y los usuarios de la Línea B tomar en cuenta este aviso para programar sus tiempos de traslado durante este fin de semana.

Video: ¿Por Qué Cerrará de Manera Parcial el Sábado y Domingo la Línea B del Metro de la CDMX?

