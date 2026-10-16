Alerta por Lluvias Mañana en la CDMX: Así Estará el Clima el Sábado Según Pronóstico por Hora

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó cómo estará el clima mañana sábado en la Ciudad de México ante la presencia de un canal de baja presión, en interacción con entrada de humedad del océano Pacífico e inestabilidad atmosférica.

En N+ te presentamos los detalles del pronóstico del tiempo del 17 de octubre, para que sepas si habrá lluvias en la mañana, tarde o noche y así puedas tomar tus precauciones.

Los canales de baja presión son zonas alargadas de baja presión atmosférica que se extienden sobre una región y favorecen la formación de nubes, lluvias y tormentas eléctricas.

Ante ello, te contamos cómo afectará a la CDMX el canal de baja presión que se encuentra en el país.

Sábado lluvioso

El SMN detalló que mañana sábado se prevé cielo nublado la mayor parte del día con bancos de niebla.

En la mañana, pronosticó ambiente fresco y frío en zonas altas, y durante la tarde, ambiente de fresco a templado con probabilidad de lluvias con intervalos de chubascos (5 a 25 mm en 24 horas).

“Las lluvias podrían acompañarse con descargas eléctricas”, advirtió.

Además, previó temperatura mínima de 11 a 13 grados y una máxima de 18 a 20 grados centígrados. Así como viento del norte y noreste de 15 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h.

Mientras que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX compartió detalles del pronóstico del tiempo las primeras horas del sábado, de las 00:00 a las 09:00 horas.

En ese periodo previó lluvias entre las 00:00 y las 03:00 horas; a partir de entonces estimó ambiente nublado hasta el amanecer.

El clima a detalle

A través de una infografía, la Conagua brindó más detalles del pronóstico del tiempo del martes:

Mañana: Temperatura entre 11 y 13 grados; 40% de probabilidad de lluvias aisladas y vientos de 15 kilómetros por hora (km/h).

Tarde: Temperatura entre 19 y 21 grados; 60% de probabilidad de chubascos y rachas de viento de 40 km/h.

Noche: Temperatura entre 16 y 18 grados; 40% de probabilidad de lluvias aisladas y y rachas de viento de 40 km/h.

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Recomendaciones

Ante la temporada de lluvias, la SGIRPC pidió atender recomendaciones como: retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de los hogares; cerrar puertas y ventanas; no cruzar calles o avenidas con corrientes de agua, así como usar paraguas o impermeables en caso de salir de casa.

De igual manera, aconsejó tener siempre a la mano una lámpara, radio portátil y pilas suficientes; no arrojar desperdicios en ríos y barrancas, ya que azolvan el drenaje; barrer el techo de casa para que no se acumule basura y hojarasca; y manejar con extrema precaución y encender las luces.

Mientras que la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) aconsejó guardar y proteger documentos personales (actas de nacimiento, escrituras, derechos agrarios, cartillas, entre otros) en bolsas de plástico o micas protectoras, o digitalizarlos y guardarlos en una memoria USB.

SPB