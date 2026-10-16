Pronóstico del tiempo

Clima en Nuevo León: Frente Frío 2 Seguirá Ocasionando Fuertes Lluvias

Ante la llegada del nuevo sistema frontal se pronostica un marcado descenso de temperatura en Nuevo León

Nuevo León bajo la lluvia por frente fríoLluvias intensas y frío en Nuevo León

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Nuevo León se prepara para un fin de semana lluvioso y frío. El frente frío número 2 traerá un marcado descenso de temperaturas

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