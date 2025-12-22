¿Cómo Está la México-Puebla Hoy? Esto Reportan Capufe y GN el 22 de Diciembre de 2025

Si acostumbras circular por la autopista México-Puebla, esta información te interesa. Te decimos cómo está el tránsito en la vialidad para que tomes precauciones durante tu traslado y llegues a tu destino a tiempo hoy, lunes 22 de diciembre de 2025.

Cabe recordar que la México-Puebla es una de las entradas principales a la Ciudad de México (CDMX), por lo que diariamente cientos de personas la recorren para llegar a sus destinos, así que cualquier inconveniente se convierte en un problema para la movilidad de quienes usan esta vía para sus actividades.

¿Cómo está la México-Puebla hoy?

Como todos los días, te mantenemos informado de lo que reportan Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN) Carreteras respecto a percances o afectaciones en la México-Puebla.

En las últimas 24 horas, en la autopista México-Puebla no se registraron afectaciones importantes.

