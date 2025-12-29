¿Cómo Está la México-Puebla Hoy? Esto Reportan Capufe y GN el 29 de Diciembre de 2025

Si acostumbras circular por la autopista México-Puebla, esta información te interesa. Te decimos cómo está el tránsito en la vialidad para que tomes precauciones durante tu traslado y llegues a tu destino a tiempo hoy, lunes 29 de diciembre de 2025.

Cabe recordar que la México-Puebla es una de las entradas principales a la Ciudad de México (CDMX), por lo que diariamente cientos de personas la recorren para llegar a sus destinos, así que cualquier inconveniente se convierte en un problema para la movilidad de quienes usan esta vía para sus actividades.

¿Cómo está la México-Puebla hoy?

Como todos los días, te mantenemos informado de lo que reportan Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN) Carreteras respecto a percances o afectaciones en la México-Puebla.

Estas son las afectaciones viales en las últimas horas, en la autopista México-Puebla:

A las 9:59 horas de ayer, se registró cierre parcial de circulación en el km 63, dirección CDMX, por un choque por alcance múltiple entre dos tracto camiones y un vehículo particular.

A las 10:14 horas de ayer, se reportó cierre parcial de circulación cerca del km 039+200, de la carretera México-Puebla, por un accidente vial.

#TomePrecauciones en #EdoMéx se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 039+200, de la carretera México-Puebla. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/3Sz0GrFJLI — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) December 29, 2025

