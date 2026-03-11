Comunicado CAMe: ¿A Qué Hora Anuncian si se Levanta la Contingencia y el Doble Hoy No Circula?

La contaminación no cede en el Valle de México. La tarde del pasado martes, la Comisión Ambiental de la Megalópolis activó la Fase 1 de la Contingencia Ambiental debido a la mala calidad del aire, condición que se ha mantenido hasta las 15:00 horas de este miércoles. Por lo que en N+ te aclaramos a qué hora sale el Comunicado CAMe que anuncia si se levanta la Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula para el jueves 12 de marzo.

El Sistema de Monitoreo Atmosférico de Ciudad de México ha informado que durante este miércoles 11 de marzo, la calidad del aire ha sido catalogada como “Mala”. De hecho, a las 15:00 horas, la estación Facultad de Estudios Superiores Acatlán (FAC) registró 146 ppb, lo que prolongó la Fase 1 de la Contingencia Ambiental.

Ahora bien, para que no te hagas acreedor a una multa, te explicamos cómo aplica el Hoy No Circula este jueves 12 de marzo, así como qué autos sí libran las restricciones vehiculares por contaminación.



Recuerda que para saber si tu vehículo sale del garaje o se queda en casa, debes conocer tres datos: color del engomado, número del holograma y terminación de placa.

¿A qué hora anuncian si levantan la contingencia y el doble No Circula para 12 de marzo?

Ahora bien, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) es la encargada de dar a conocer la calidad del aire en la Ciudad de México y el Valle de México, así como emitir anuncios informativos sobre las repercusiones de los contaminantes en la salud de los habitantes.

A través de su página web y de sus redes sociales comparte el balance de la calidad del aire en distintos horarios, en los que anuncia si se mantiene o se levanta la Contingencia Ambiental.

Dado que los comunicados CAMe se publican a las 10:00, 15:00 y 20:00 horas, esté miércoles habrá que esperar al último reporte de la Comisión Ambiental que se publica a las ocho de la noche, allí deberán confirmar si siguen o si suspenden las medidas, incluido el Doble Hoy No Circula.

Ten en cuenta que de mejorar la calidad del aire, el anuncio saldrá inmediatamente sin esperar el horario del reporte (20:00 horas).

¿Por qué se mantuvo la Contingencia Ambiental este miércoles?

La CAMe detalló que la Contingencia Continúa dado que en el transcurso del día ha generado estabilidad atmosférica moderada a fuerte, cielo mayormente despejado, con con radiación social intensa en el Valle de Mexico , lo que ha favorecido la acumulación de ozono y la formación del mismo.

Además, a través de su cuenta de X, el Sistema de Monitoreo Atmosférico reportó dos inversiones térmicas. Una en superficie con temperatura de ruptura de 18°C, misma que se rompió a las 09:00 horas y la otra en altura de 2205 m, temperatura de ruptura de 29°C, la cual se mantendrá durante todo el día.

