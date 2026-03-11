¿Quiénes Sí Circulan Mañana 12 de Marzo Pese a Contingencia? Carros Exentos en CDMX y Edomex

Por primera vez en el mes se activó la fase 1 de Contingencia Ambiental y eso obligó a activar el Doble Hoy No Circula, pero no te preocupes, acá te decimos quiénes sí circulan mañana jueves 12 de marzo 2026, para que sepas qué carros y terminación de placas sí pueden transitar por la CDMX y Edomex pese a las restricciones vehiculares adicionales.

Fue durante la tarde de este martes 10 de marzo cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la contingencia en CDMX y municipios del Estado de México. Por tal motivo, en una nota ya te dijimos si habrá Doble No Circula este jueves 12 de marzo.

¿Qué carros sí circulan hoy 12 de marzo 2026 pese a la Contingencia Ambiental?

En caso de que la CAMe y la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) decidan mantener las fase 1 por contingencia en el Valle de México, los vehículos exentos del Doble Hoy No Circula jueves son los siguientes:

Carros con holograma 0 y 00 que su engomado sea rojo, amarillo, rosa o azul .

. Vehículos eléctricos e híbridos , además, los que cuenten con matrícula ecológica u holograma tipo exento.

, además, los que cuenten con matrícula ecológica u holograma tipo exento. Autos de servicios urbanos , destinados a prestar servicios de emergencia , emergencias médicas, salud, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, de vigilancia ambiental y abastecimiento de agua.

, destinados a , emergencias médicas, salud, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, de vigilancia ambiental y abastecimiento de agua. Los taxis pueden circular de 5:00 a las 10:00 horas los días que tengan restricción por Programa Hoy No Circula, independientemente del holograma que porten, con la finalidad de apoyar la movilidad de la población.

pueden circular de 5:00 a las 10:00 horas los días que tengan restricción por Programa Hoy No Circula, independientemente del holograma que porten, con la finalidad de apoyar la movilidad de la población. Vehículos de transporte escolar y de personal , que cumplan con las especificaciones de verificación vehicular vigentes y cuenten con el holograma y autorización correspondiente.

, que cumplan con las especificaciones de verificación vehicular vigentes y cuenten con el holograma y autorización correspondiente. Vehículos destinados a cortejos fúnebres y transporte de servicios funerarios , que cuenten con holograma de verificación vigente.

, que cuenten con holograma de verificación vigente. Vehículos para personas con discapacidad que cuenten con el Permiso para exentar el Hoy No Circula por Discapacidad, el Holograma de Discapacidad, o placa para personas con discapacidad según la entidad que corresponda.

según la entidad que corresponda. Los vehículos que transportan mercancías o productos perecederos en unidades con sistemas de refrigeración, así como las unidades revolvedoras de concreto.

en unidades con sistemas de refrigeración, así como las unidades revolvedoras de concreto. Las motocicletas están exentas de la Fase 1 de contingencia.

Los vehículos identificados con tarjeta de circulación de servicio público de pasajeros y turismo (vagonetas, microbuses y autobuses) con placa federal o local, que cumplan con las disposiciones de verificación vigentes.

¿Qué autos sí circulan hoy jueves 12 de marzo 2026 sin contingencia?

Si las autoridades del medio ambiente deciden suspender la Contingencia Ambiental, los carros que sí circulan este 12 de marzo 2026 van a ser los siguientes:

Todos los carros con holograma 0 y 00, sin importar su engomado.

Vehículos eléctricos e híbridos , además, los que cuenten con matrícula ecológica u holograma tipo exento.

, además, los que cuenten con matrícula ecológica u holograma tipo exento. Autos de servicios urbanos , destinados a prestar servicios de emergencia , emergencias médicas, salud, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, de vigilancia ambiental y abastecimiento de agua.

, destinados a , emergencias médicas, salud, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, de vigilancia ambiental y abastecimiento de agua. Los taxis pueden circular de 5:00 a las 10:00 horas los días que tengan restricción por Programa Hoy No Circula, independientemente del holograma que porten, con la finalidad de apoyar la movilidad de la población.

pueden circular de 5:00 a las 10:00 horas los días que tengan restricción por Programa Hoy No Circula, independientemente del holograma que porten, con la finalidad de apoyar la movilidad de la población. Vehículos de transporte escolar y de personal , que cumplan con las especificaciones de verificación vehicular vigentes y cuenten con el holograma y autorización correspondiente.

, que cumplan con las especificaciones de verificación vehicular vigentes y cuenten con el holograma y autorización correspondiente. Vehículos destinados a cortejos fúnebres y transporte de servicios funerarios , que cuenten con holograma de verificación vigente.

, que cuenten con holograma de verificación vigente. Vehículos para personas con discapacidad que cuenten con el Permiso para exentar el Hoy No Circula por Discapacidad, el Holograma de Discapacidad, o placa para personas con discapacidad según la entidad que corresponda.

según la entidad que corresponda. Los vehículos que transportan mercancías o productos perecederos en unidades con sistemas de refrigeración, así como las unidades revolvedoras de concreto.

en unidades con sistemas de refrigeración, así como las unidades revolvedoras de concreto. Las motocicletas están exentas de la Fase 1 de contingencia.

Los vehículos identificados con tarjeta de circulación de servicio público de pasajeros y turismo (vagonetas, microbuses y autobuses) con placa federal o local, que cumplan con las disposiciones de verificación vigentes.

¿Qué número de placa sí circula hoy 12 de marzo 2026 en CDMX y Edomex?

Para que no haya dudas, a continuación te mostramos qué terminación de placas si pueden transitar por el Valle de México, en cualquiera de los dos escenarios:

Con contingencia sí circulan:

Autos con holograma 1 terminación de placas NON : 1, 3, 5, 7 y 9.

: 1, 3, 5, 7 y 9. Carros con holograma 0 y 00 con número de placa 0, 3, 4, 5 , 6, 7, 8 y 9.

Sin contingencia sí circulan:

Vehículos con holograma 1 y 2, terminación de placas 0, 3, 4, 5 , 6, 7, 8 y 9.

Para estar informado de si la CAMe activa o mantiene suspendido el Doble Hoy No Circula en CDMX y Edomex, te recomendamos seguir de cerca todas las actualizaciones que se brinden con respecto a la Contingencia Ambiental y la calidad del aire en el Valle de México para este jueves 12 de marzo 2026.

