¿Vuelve la Contingencia Ambiental Hoy? Así Está la Calidad del Aire en CDMX el 15 de Mayo 2026

Este viernes, 15 de mayo de 2026, te decimos cómo está la calidad del aire en la Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex) y si hay posibilidad de que vuelva la contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), para que tomes precauciones.

Diariamente la Dirección de Monitoreo Atmosférico informa cómo está la calidad del aire en la CDMX y municipios mexiquenses que conforman el Valle de México. Sin embargo es la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) la autoridad encargada de activa la fase de contingencia. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

Recuerda que este viernes, el programa Hoy No Circula aplica a vehículos terminación de placas 9 y 0, engomado azul, con holograma de verificación 1 y 2.

🌞¡Buen día!

El #HoyNoCircula de este viernes 15 de mayo en la #ZMVM aplica para los vehículos con #EngomadoAzul 🔵terminación de placas 9 y 0, holograma 1 y 2, y permisos.

𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/ePixPvPgPW — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) May 15, 2026

Noticia relacionada: ¿Hay Doble No Circula Mañana 15 de Mayo por Contingencia en CDMX-Edomex? Nueva Restricción CAMe.

¿Cómo está la calidad del aire hoy?

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX emite el reporte basándose en la calidad del aire que consta de cinco niveles, estos son:

Verde: calidad del aire buena y riesgo a la salud bajo.

Amarillo: calidad del aire aceptable y riesgo a la salud moderado.

Naranja: calidad del aire mala y riesgo a la salud alto.

Rojo: calidad del aire muy mala y riesgo a la salud muy alto.

Púrpura: calidad del aire extremadamente mala y riesgo a la salud extremadamente alto.

Así está la calidad del aire hoy, 15 de mayo de 2026:

A las 7:00 horas, se reportó calidad de aire mala (naranja) con riesgo a la salud alto, principalmente en el municipio mexiquense de Coacalco; en el resto de la Zona Metropolitana del Valle de México es de buena a aceptable.

(naranja) con riesgo a la salud alto, principalmente en el municipio mexiquense de Coacalco; en el resto de la Zona Metropolitana del Valle de México es de buena a aceptable. A las 6:00 horas, se reportó calidad de aire mala (naranja) con riesgo a la salud alto, principalmente en el municipio mexiquense de Coacalco; en el resto de la Zona Metropolitana del Valle de México es de buena a aceptable.

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Con información de N+.

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