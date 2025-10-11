¿Cuánto tarda el INVI en darte una casa 2025?

El acceso a una vivienda digna sigue siendo una de las principales problemáticas en la Ciudad de México, especialmente para los sectores más vulnerables. El Instituto de Vivienda (INVI), encargado de gestionar programas habitacionales accesibles en la capital, enfrenta una saturación que ha puesto en evidencia la limitada capacidad de atención frente a la creciente demanda ciudadana.

A través del “Programa Vivienda en Conjunto”, el INVI busca ofrecer soluciones habitacionales a familias que no tienen acceso a créditos hipotecarios tradicionales. Este es un programa que otorga financiamiento a tasa cero y ayudas económicas no reembolsables a personas de bajos ingresos, madres solteras, adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres jefas de familia y población indígena, entre otros.

El programa está dirigido principalmente a personas que: viven en la Ciudad de México, tienen ingresos de hasta 5 veces el salario mínimo diario (o 8 en conjunto familiar), no son propietarios de vivienda en la CDMX, tienen entre 18 y 64 años (mayores con coacreditado) y acrediten arraigo de al menos 3 años si son demandantes originales.

50 mil en espera

Sin embargo, la demanda supera con creces la oferta. De acuerdo con Noelia Aguilar Cuevas, integrante del Frente de Organizaciones Sociales en Defensa de Azcapotzalco y de la Coordinación Integral de la CDMX, hay una lista de espera de 50 mil personas.

La situación se vuelve aún más crítica si se considera que, en todo el año 2024, solo se otorgaron 2 mil 795 apoyos a solicitantes. Haciendo un cálculo simple, esto implicaría que, de mantenerse el ritmo actual de asignación, una persona en lista de espera podría tardar entre 17 y 18 años en ser beneficiada, suponiendo que no se sumen nuevos solicitantes en el futuro.

