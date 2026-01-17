Detienen a Juan Carlos "N" y Aseguran 280 Dosis de Marihuana y Cocaína en Iztacalco, CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó este sábado que detuvieron a Juan Carlos "N", presunto integrante de un grupo delictivo, durante un cateo en la alcaldía Iztacalco, en el que se aseguraron más de 280 dosis de aparente marihuana y cocaína.

Pablo Vázquez Camacho, titular de la dependencia capitalina, señaló que la captura, así como el decomiso, se logró como resultado de trabajos de investigación e inteligencia, compañeros de SSC, en conjunto con agentes de la Fiscalía de Ciudad de México.

Durante el operativo también se aseguraron tres cartuchos útiles para arma de fuego y una báscula.

Vázquez Camacho apuntó que, según las investigaciones, el predio era utilizado para embalar la droga y entregarla a los narcomenudistas que operan en dicha demarcación.

Información en desarrollo