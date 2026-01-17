Líder Supremo de Irán Responsabiliza a Trump de Víctimas y Daños por Protestas
Además, Ali Jameneí señaló que la sedición fue extinguida por las fuerzas iraníes tras varios días de manifestaciones
El líder supremo de Irán, Ali Jameneí, responsabilizó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de las víctimas y los daños generados tras las protestas en el país.
En un encuentro ante miles de personas de cara a un acto religioso en Teherán, Jameneí fue contundente al hablar del mandatario estadounidense y la intención de acabar con Irán.
Consideramos al presidente de Estados Unidos culpable de las víctimas, los daños y las acusaciones que ha dirigido a la nación iraní
Algunas de las frases más importantes del discurso fueron publicadas en las distintas cuentas en X que tiene el líder iraní, donde destacó que la insurrección o sedición había sido extinguida.
La nación iraní rompió el espinazo de la sedición; también debe romper el espinazo de los sediciosos
Sin embargo, enfatizó que a pesar de haber acabado con la rebelión orquestada por el gobierno estadounidense, este debe rendir cuentas.
El Ministerio de Relaciones Exteriores y los organismos competentes deberán dar seguimiento a esta labor
Agregó que una vez más, la república islámica derrotó a Estados Unidos e Israel, al impedir el avance de la sedición en Irán.
No habrá perdón
Ali Jameneí afirmó que no quieren llevar al país a la guerra, "pero tampoco perdonaremos a los criminales nacionales e internacionales".
Las declaraciones se dieron en el marco en el aniversario de la fiesta del Mabaas, el inicio de la misión del Profeta del Islam Muhammad (Mahoma).
Fue el pasado 28 de diciembre cuando comenzaron las protestas en Irán, primero con un cariz económico y laboral, pero poco a poco la crisis se convirtió en un reclamo ante el régimen.
Irán decidió bloquear el acceso a internet y las líneas telefónicas como medida para evitar la organización de los manifestantes.
Ante el rechazo popular al régimen islámico y a su líder, y una serie de actos de vandalismo, el gobierno comenzó a reprimir dichas manifestaciones, con un saldo conservador de casi 3 mil 500 muertos y más de 19 mil arrestos.
La crisis provocó que Donald Trump asegurara que en caso de ser necesario, ayudarían para evitar más muertes de manifestantes, lo que hasta el momento no ha ocurrido.
