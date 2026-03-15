Caen 3 Presuntos Implicados en Ataque Armado que Dejó un Muerto y Cinco Heridos en Iztapalapa

Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvo a dos hombres y una mujer posiblemente relacionados con una agresión con disparos de arma de fuego ocurrida el pasado 12 de marzo en la colonia Renovación, en la alcaldía Iztapalapa, donde cinco personas resultaron lesionadas y un hombre de 40 años perdió la vida.

De acuerdo con el reporte policial, el día de los hechos operadores del Centro de Comando y Control (C2) Oriente alertaron sobre detonaciones en el cruce de la Calle 4 y la avenida Uno Poniente. Al llegar al sitio, los uniformados encontraron a tres hombres —entre ellos un menor de cinco años— y a dos mujeres sobre la cinta asfáltica, todos con manchas hemáticas.

En el lugar, un hombre de 30 años relató a los oficiales que las víctimas se encontraban conviviendo frente a una tienda de abarrotes cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta negra sin placas se acercaron y realizaron disparos directos contra ellos.

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Paramédicos atendieron a las mujeres de 36 y 61 años, así como a los hombres de cinco, 25 y 40 años de edad, quienes fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica. Sin embargo, posteriormente se informó que el hombre de 40 años falleció a consecuencia de las heridas.

Tras el ataque, los policías realizaron el análisis de las cámaras de videovigilancia de la zona y observaron que los agresores huyeron en la motocicleta y posteriormente tuvieron contacto con otro vehículo blanco y con un automóvil rojo, en el que continuaron su escape. Con esta información, se reforzó la vigilancia en la zona mediante patrullajes fijos y móviles.

Actitud inusual

Como resultado de las labores de seguimiento, el 14 de marzo, en coordinación con monitoristas del C2 Oriente, los oficiales localizaron el vehículo relacionado con la investigación en el cruce de las calles Quetzal y Reyna Xóchitl, en la colonia Álvaro Obregón.

En el lugar fueron interceptados dos hombres y una mujer que mostraron una actitud inusual. Tras una revisión preventiva, los policías aseguraron 50 bolsas de plástico con cierre hermético que contenían aparente marihuana, tres teléfonos celulares y dinero en efectivo.

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Por estos hechos, fue detenida una mujer de 33 años y dos hombres de 17 y 22 años de edad. A los tres se les informaron sus derechos constitucionales y, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones.

Las autoridades informaron que, tras un cruce de información, se identificó que el detenido de 17 años cuenta con una presentación previa ante el Ministerio Público por el delito de robo a conductor de vehículo particular en 2024.

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