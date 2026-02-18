Detienen en CDMX a Otro Implicado en Asesinato de Intérpretes de Lengua de Señas en Michoacán

Autoridades de Michoacán informaron hoy, 18 de febrero de 2026, que, en un operativo conjunto en la Ciudad de México (CDMX), fue detenido Dilan Kaled ‘N’, otro presunto implicado en el asesinato de Anayeli ‘N’, Víctor Manuel ‘N y su hija, intérpretes de Lengua de Señas Mexicana.

En contexto: Con Dilan Kaled ‘N’, suman dos personas detenidas por el homicidio de los intérpretes de Lengua de Señas Mexicana y su hija, ocurrido el 15 de enero de 2026.

Con Dilan Kaled ‘N’, suman dos personas detenidas por el homicidio de los intérpretes de Lengua de Señas Mexicana y su hija, ocurrido el 15 de enero de 2026. El primer detenido es Alfredo “N”, quien fue vinculado a proceso por su probable participación en el multihomicidio.

La familia fue vista por última vez en en la colonia Ex Hacienda La Huerta, el de de enero.

Dilan Kaled, detenido en CDMX

En un comunicado, la Fiscalía General del Estado de Michoacán detalló que la detención de Dilan Kaled ‘N’ se realizó en la colonia Doctores, en la alcaldía Cuauhtémoc de la CDMX.

La dependencia apuntó que el arresto se logró en un operativo conjunto en el que participaron la Subsecretaría de Investigación Especializada de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

La Fiscalía de Michoacán refrendó su compromiso de continuar con las investigaciones hasta el total esclarecimiento de los hechos y la detención de cualquier otra persona que resulte responsable, para garantizar que este crimen no quedará impune.

