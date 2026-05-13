CAMe: ¿Activan Doble Hoy No Circula 14 de Mayo por Contingencia en CDMX-Edomex? Lista de Placas

Pese a que el Valle de México se ha visto afectado por las fuertes lluvias, la mala calidad del aire continúa afectando a la población, de ahí que los automovilistas deban estar pendientes si se activa la Fase 1 de contingencia ambiental y el Doble Hoy No Circula 14 de mayo 2026.

Por ello, acá en N+ te explicamos cómo opera y la lista de placas con restricción este jueves el programa de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) para que sepas qué hologramas, terminación de placas y engomado no circulan mañana.

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¿Hay Doble Hoy No Circula por contingencia?

En el último reporte del Índice de Aire y Salud, hay mala calidad del aire en CDMX y Edomex en la mayoría de estaciones de monitoreo debido a la presencia de ozono y de partículas PM2.5, por lo que el riesgo es muy alto para la población. De ahí que exista posibilidad de que se active la Contingencia Ambiental y el Doble No Circula mañana jueves 14 de mayo 2026.

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Sin embargo, este día también se pronostican lluvias fuertes que podrían ayudar a dispersar los contaminantes, por lo cual se recomienda estar pendiente de la información de CAMe en las próximas horas para conocer si estos niveles de contaminación seguirán y será necesario tomar medidas para proteger a la población y restringir más la circulación de los automóviles particulares.

¿Cómo aplica el Doble No Circula en jueves?

En caso de que CAMe y Sedema decidan activar el Doble Hoy No Circula 14 de mayo 2026 en busca de reducir la emisión de contaminantes y proteger a la población. Así se aplicaría la restricción por Fase 1 de contingencia ambiental mañana:

No circulan todos los vehículos con holograma 2.

Carros con holograma 1 y terminación de placa NON no pueden salir a las calles: 1, 3, 5, 7, 9.

Autos con holograma 1, 0 y 00 con engomado VERDE y terminación de placas 1 y 2.

Carros con placas foráneas, conoce cuáles son.

Carros con permisos provisionales.

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¿Qué placas no circulan mañana 14 de mayo 2026?

Debido a que hasta el momento no hay contingencia ambiental en la CDMX y Edomex, el programa Hoy No Circula 14 de mayo funcionará con normalidad, es decir con la misma restricción vehicular de todos los jueves, por lo que solo afectará a los carros que cuentan con las siguientes placas:

Holograma 1 y 2, engomado VERDE, terminación de placas 1 y 2.

Mientras que los autos exentos del Hoy No Circula jueves son los vehículos eléctricos e híbridos y aquellos con hologramas 00, 0, los cuales pueden salir a las calles de la CDMX y Edomex todos los días, siempre y cuando no haya contingencia.

Recuerda que el programa de CAMe y Sedema se aplica este jueves 14 de mayo 2026 en un horario que va desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, y opera en las 16 alcaldías de la CDMX y los municipios conurbados del Edomex, por lo que los carros con los elementos antes mencionados no pueden circulan en las calles de lo contrario se arriesgan a una costosa multa.



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