¿Hay Doble No Circula 16 de Abril por Contingencia? Placas y Reglas para Foráneos en CDMX-Edomex

Hoy la calidad del aire en el Valle de México es mala, de ahí que se recomienda a los automovilistas estar pendientes de si habrá Doble Hoy No Circula mañana 16 de abril 2026 en caso de que se active la Fase 1 de Contingencia Ambiental y las placas y reglas para foráneos que no deben transitar este jueves en CDMX y Edomex.

Al estar en temporada de ozono, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) recomienda a la población informarse sobre las medidas para reducir los niveles de contaminación, como un eventual Doble No Circula que afectaría a más coches, engomados, hologramas y terminaciones de placas de lo habitual.

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¿Activan contingencia y Doble Hoy No Circula 16 de abril 2026?

El Índice de Aire y Salud informa que la calidad del aire en CDMX y Edomex es mala en ocho estaciones por la presencia de ozono y de partículas PM10, por lo que el nivel de riesgo es alto para la población y podría contemplarse la posibilidad de activar la Contingencia Ambiental y el Doble No Circula mañana jueves 16 de abril 2026.

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Sin embargo, habrá que esperar si las condiciones climáticas ayudan a dispersar los contaminantes o si empeoran los niveles de contaminación. De cualquier forma se recomienda esperar a las actualizaciones de CAMe en las próximas horas y seguir las indicaciones que proporcionen.

Doble Hoy No Circula Jueves: ¿Cómo aplica en contingencia?

En caso de que la mala calidad del aire en CDMX y Edomex se mantenga o empeore y se tenga que activar el Doble No Circula mañana 16 de abril 2026. Así se aplicaría la restricción de CAMe por contingencia ambiental en jueves:

No circulan todos los vehículos con holograma 2.

Carros con holograma 1 y terminación de placa PAR no pueden salir a las calles: 0, 2, 4, 6, 8.

Autos con holograma 1, 0 y 00 con engomado VERDE y terminación de placas 1 y 2.

Carros con placas foráneas, conoce cuáles son.

Carros con permisos provisionales.

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¿Qué placas no circulan mañana y reglas para foráneos en CDMX y Edomex?

Debido a que no se ha decretado la contingencia en la CDMX y Edomex, el Hoy No Circula de mañana 16 de abril 2026 operará con normalidad con la misma restricción vehicular de cada jueves, por lo que solo afectará a los siguientes carros que cuentan con:

Holograma 1 y 2, engomado VERDE y terminación de placas 1 y 2.

Los coches con placas foráneas no circulan de 5 a 11 de la mañana.

Mientras que los autos exentos del Hoy No Circula son aquellos con hologramas 00, 0, vehículos eléctricos e híbridos, los cuales pueden salir a las calles de la CDMX y Edomex todos los días, siempre y cuando no haya contingencia.

El programa de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) se aplicará en un horario que va desde las 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche de este jueves 16 de abril, y opera en las 16 alcaldías de la CDMX y municipios conurbados del Edomex.

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