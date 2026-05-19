¿Hay Doble Hoy No Circula 20 de Mayo 2026 por Contingencia? Así la Restricción en CDMX y Edomex

Hay muy mala calidad del aire en el Valle de México, lo cual aumenta las posibilidades de que se active la contingencia ambiental en CDMX y Edomex, y acá en N+ te decimos si se aplicará el Doble Hoy No Circula 20 de mayo de 2026 y cómo aplica la restricción mañana miércoles.

Debido a la temporada de ozono, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) se mantiene en alerta en caso de que se tenga que poner en marcha la Fase 1 de contingencia ambiental, la cual cuenta con una serie de medidas extraordinarias para proteger la salud de la población.

Una de ellas, es el Doble No Circula, programa de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema), que afecta a más automovilistas de lo habitual, incluso a aquellos con carros último modelo, por lo que es importante saber qué hologramas, terminación de placas y engomados no pueden salir a las calles.

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¿CAMe activa el Doble Hoy No Circula miércoles?

El Índice de Aire y Salud reporta que la calidad del aire en CDMX y Edomex es muy mala debido a que hay presencia de ozono, por lo que el riesgo para la población es alto. Por ello, existe la posibilidad de que en cualquier momento se pueda activar la contingencia ambiental y el Doble Hoy No Circula 20 de mayo 2026.

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De cualquier forma, los niveles de contaminación pueden variar a lo largo del día, de ahí que se recomienda esperar la decisión final de CAMe en las próximas horas en caso de que estos factores disminuyan o tenga que tomarse medidas para reducir la emisión de contaminantes.

Doble No Circula: ¿Cómo aplicaría mañana 20 de mayo?

En caso de que continúe la mala calidad del aire en las próximas horas en CDMX y Edomex, y CAMe deba activar el Doble Hoy No Circula mañana 20 de mayo 2026. Así sería la restricción por contingencia ambiental en miércoles:

No circulan todos los vehículos con holograma 2 .

. Carros con holograma 1 y terminación de placa NON no pueden salir a las calles: 1, 3, 5, 7, 9 .

no pueden salir a las calles: . Autos con holograma 1, 0 y 00 con engomado ROJO y terminación de placas 3 y 4 .

y terminación de . Carros con placas foráneas, conoce cuáles son.

Carros con permisos provisionales.

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¿Quiénes no circulan mañana 20 de mayo 2026?

Si no se activa la contingencia ambiental, el programa Hoy No Circula operará con normalidad este miércoles en busca de que las condiciones del aire se mantengan estables y no se saturen las vialidades, por lo que los vehículos de uso particular con los siguientes elementos no podrán transitar en las calles de la CDMX y Edomex:

Holograma 1 y 2, terminación de placas 3 y 4, engomado ROJO.

Los carros exentos que sí pueden circular este miércoles son los autos con holograma 00 y 0, vehículos eléctricos e híbridos, de acuerdo con las medidas del programa de Sedema. El Hoy No Circula 20 de mayo 2026 tiene un horario de operación de 5 de la mañana a 10 de la noche.

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