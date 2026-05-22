CAMe: ¿Hay Doble Hoy No Circula 23 de Mayo por Contingencia? Quiénes Descansan en CDMX y Edomex

Continúa presentándose una mala calidad del aire en la Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex), de ahí que los automovilistas deban saber si circulan o no mañana. Por ello, acá en N+ te explicamos si hay contingencia ambiental y Doble Hoy No Circula sabatino 23 de mayo 2026 y quiénes descansan por las restricciones de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

Debido a la temporada de ozono, lo cual aumenta los niveles de contaminación en el centro de México, la CAMe y la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) se mantienen en alerta en caso de que se necesite activar la Fase 1 de Contingencia Ambiental para proteger a la población.

Por ello, te recomendamos que si vas a sacar tu carro a las calles sepas cómo aplica el Doble No Circula sábado en caso de que se active por la mala calidad del aire y así te salves de la multa si el holograma, terminación de placas y engomado no puede transitar en la CDMX y Edomex.

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¿CAMe activó contingencia y Doble Hoy No Circula 23 de mayo?

El Índice de Aire y Salud reporta que hay mala calidad del aire en CDMX y Edomex, por la presencia de ozono y partículas PM2.5. Sin embargo, en la mayoría de estaciones de monitoreo los niveles de contaminación son aceptables.

Además para este día se pronostican lluvias y granizadas en el Valle de México, por lo que luce poco probable que se vaya a activar la Fase 1 de contingencia ambiental y el Doble No Circula este sábado 23 de mayo 2026.

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De cualquier forma, las condiciones ambientales suelen verse afectadas por distintos factores, por lo que se recomienda esperar la decisión de CAMe y Sedema en las próximas horas para conocer si se tomarán medidas para reducir los contaminantes y proteger a la población.

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CAMe Hoy No Circula mañana 23 de mayo: ¿qué carros descansan?

Debido a que no hay contingencia ambiental, el programa Hoy No Circula sabatino operará con normalidad en busca de que las condiciones del aire se mantengan estables y no se saturen las vialidades. Así, los vehículos con los siguientes elementos no podrán transitar en las calles de la CDMX y Edomex en el cuarto sábado del mes:

Autos con Holograma 2 , cualquier terminación de placa.

, cualquier terminación de placa. No circulan carros con Holograma 1 y último número de placa PAR: 0, 2, 4, 6, 8 .

y último número de placa . Descansan coches con placas foráneas .

. No circulan autos con permisos vehiculares provisionales.

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El horario del Hoy No Circula sábado 23 de mayo comienza desde las 5:00 am y termina hasta las 10 pm, por lo que durante esas horas los autos y camionetas de uso particular cuyas características mencionamos antes, no deben salir a las calles, pues de lo contrario los conductores podrían recibir una indeseable multa económica.

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