Muerto por Accidente de Moto en la México-Toluca Hoy: ¿Qué Pasó en Zona de Santa Fe?

La mañana de hoy, 22 de mayo de 2026, se registró un fuerte accidente vial en la carretera México-Toluca, en la alcaldía Cuajimalpa, Ciudad de México (CDMX), el cual dejó saldo de una persona muerta.

Los hechos, en los que estuvieron involucrados motociclistas, ocurrieron en la entrada de Santa Fe, pasando la zona de El Yaqui.

Al sitio se movilizaron de inmediato elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), paramédicos y demás servicios de emergencia.

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Con información de N+.

spb