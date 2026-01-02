¿Habrá Doble Hoy No Circula 3 de Enero 2026? Así Es la Restricción este Sábado en CDMX y Edomex

Luego de la activación de la Contingencia Ambiental en días pasados, los automovilistas se mantienen pendientes ante la posibilidad de que se aplique el Doble Hoy No Circula sabatino este 3 de enero de 2026, y acá te explicamos cómo operará el programa en la CDMX y Edomex en el primer sábado del año.

Este jueves, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) habilitó la contingencia regional por partículas PM2.5 en la estación Santiago Acahualtepec, además de que la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de México hizo lo propio por la mala calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT) y Santiago Tianguistenco (ZMST), decretando el Doble No Circula para este viernes.

Por ello, es importante que los automovilistas sepan cómo aplica el programa de restricción vehicular este sábado 3 de enero para que eviten ser multados por circular en un día que no deben en las calles de la CDMX y Edomex.

¿Hay Contingencia y Doble Hoy No Circula sabatino 3 de enero?

El Índice de Aire y Salud reporta que la calidad del aire es mala en las estaciones Benito Juárez, UAM Iztapalapa y en Santiago Acahualtepec en la CDMX. Mientras que en el Edomex, los niveles de contaminación van de aceptables a buenos.

De esta manera, existen condiciones para que se pudiera activar la contingencia ambiental y el Doble Hoy No Circula este sábado 3 de enero, sin embargo se recomienda estar pendiente de las próximas actualizaciones de CAMe.

¿Cómo aplica el programa Hoy No Circula sábado 3 de enero 2026?

Hasta el momento, el Hoy No Circula 3 de enero 2026 se aplicará con normalidad. De esta manera, de acuerdo con las medidas del programa de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA), tendrán que descansar en el primer sábado del mes los carros con:

Holograma 2 , cualquier terminación de placa

, cualquier terminación de placa Holograma 1, terminación de placa NON: 1, 3, 5, 7, 9 :

: Placas foráneas

Permisos vehiculares provisionales

Toma en cuenta que en caso de que hubiera contingencia se tendría que aplicar el Doble No Circula, que afectaría a más carros con holograma 1, así como algunos que normalmente están exentos, que son los que cuentan con holograma 0 y 00.

Horario del Hoy No Circula sabatino 2026

El programa Hoy No Circula de los sábados opera en el mismo horario que lo hace entre semana que es de 5 am hasta las 10 pm, y se aplica en las 16 alcaldías de la CDMX y en diferentes municipios conurbados del Edomex:

Atizapán de Zaragoza Coacalco Cuautitlán Cuautitlán Izcalli Chalco Chicoloapan Chimalhuacán Ecatepec de Morelos Huixquilucan Ixtapaluca La Paz Naucalpan de Juárez Neza Nicolás Romero Tecámac Tlalnepantla de Baz Tultitlán Valle de Chalco Zona Metropolitana del Valle de Toluca Zona Metropolitana Santiago Tianguistenco

¿De cuánto es la multa del Hoy No Circula sabatino?

La multa del programa sabatino es de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), por lo que la sanción del Hoy No Circula va de los 2,262 a los 3,394 pesos por incumplir las restricciones del programa de la SEDEMA.

El programa de restricción vehicular entró en vigor desde 1990 con la finalidad de mantener las condiciones del aire estables, así como disminuir la emisión de contaminantes, además de que la medida ayuda a que no se saturen las vialidades.

