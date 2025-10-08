Encapuchados Intentan Tomar Instalaciones de la Facultad de Derecho de la UNAM; ¿Qué Pasó?

Un grupo de encapuchados intentó supuestamente tomar las instalaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) la noche de este miércoles. 8 de octubre.

Sin embargo, personal administrativo de la institución educativa y los alumnos se opusieron a la toma, protagonizando un forcejeo en los accesos a la facultad.

Reportan que Personas Externas a la Facultad de Derecho de UNAM Intentaron Tomar el Plantel

¿Qué pasó en la Facultad de Derecho de la UNAM?

Los hechos ocurren luego de que ayer integrantes de la comunidad estudiantil realizaran una consulta para determinar la pertinencia de suspender o no actividades.

Con 2 mil 681 votos en contra, el resultado del ejercicio, que contó con la presencia del notario público número 2323 de la Ciudad de México, fue no suspender actividades.

El lunes pasado tuvo lugar una mesa de diálogo con integrantes de la comunidad de la Facultad de Derecho en la que se abordaron temas relacionados con el cumplimiento de diversos pliegos petitorios.

En dicha reunión se acordó programar un encuentro en un plazo de 15 días para verificar los avances en el cumplimiento de las demandas.

"La Facultad de Derecho reafirma su compromiso con el diálogo abierto y el respeto de las expresiones de quienes integran su comunidad cuando éstas se realizan con la participación libre, auténtica y plural", dijo en un comunicado la institución educativa.

