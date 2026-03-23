Encuentran a Persona Muerta en Casa en GAM: Así Ocurrió el Hallazgo en la Colonia Estrella Hoy

Una persona fue encontrada muerta hoy, 23 de marzo de 2026, en el interior de una vivienda en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), Ciudad de México (CDMX).

El hallazgo ocurrió en una casa ubicada en la calle Diamante, de la colonia Estrella, hasta donde se movilizaron paramédicos y elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos capitalino.

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Así ocurrió el hallazgo en GAM hoy

Los hechos ocurrieron después de que vecinos de la colonia alertaran a los servicios de emergencia sobre olores fétidos al interior de un domicilio.

Ante ello, policías del sector Tepeyac, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, se trasladaron a la zona junto con bomberos y paramédicos.

El personal encontró adentro de la casa el cadáver de una persona, en estado de descomposición, por lo que también solicitaron la presencia de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

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Policía CDMX acude a la colonia Estrella tras hallazgo de cadáver en un domicilio. Foto: N+

Entrevistas con vecinos

Más tarde acudió al punto la Policía de Investigación capitalina para recabar los datos, entrevistarse con los vecinos y hablar con los familiares de la persona encontrada si vida.

Los peritos iniciaron el levantamiento de los indicios y abrieron la carpeta de investigación para saber qué sucedió y conocer la causa exacta de la muerte de la persona.

Cabe señalar que en la zona hay muchas cámaras de videovigilancia, que pudieran proporcionar más datos para las indagatorias.

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Con información de N+.

spb