Metro CDMX: ¿Qué Estaciones de Líneas 1 y 2 Están Cerradas Hasta Nuevo Aviso?

El Metro de la Ciudad de México (CDMX) anuncio hoy, 26 de septiembre de 2025, el cierre de algunas estaciones de las Líneas 1 y 2, rosa y azul, respectivamente, “hasta nuevo aviso”; aquí te decimos cuáles son.

Video: Cambian Horario de la Línea Rosa del Metro CDMX

Estaciones del Metro CDMX cerradas

El Metro CDMX informó que las estaciones cerradas son las siguientes:

Línea 1: Insurgentes

Línea 2: Estación Zócalo/Tenochtitlan

#AvisoMetro: Al momento se cierra la estación Insurgentes de Línea 1, hasta nuevo aviso. Puedes usar como alternativas las estaciones: Cuauhtémoc y Sevilla. Así como la Línea 1 del @MetrobusCDMX. — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 26, 2025

Información en desarrollo…

