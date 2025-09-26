Metro CDMX: ¿Qué Estaciones de Líneas 1 y 2 Están Cerradas Hasta Nuevo Aviso?
Entérate qué estaciones del Metro CDMX están cerradas hasta nuevo aviso, en las Líneas 1 y 2
El Metro de la Ciudad de México (CDMX) anuncio hoy, 26 de septiembre de 2025, el cierre de algunas estaciones de las Líneas 1 y 2, rosa y azul, respectivamente, “hasta nuevo aviso”; aquí te decimos cuáles son.
Estaciones del Metro CDMX cerradas
El Metro CDMX informó que las estaciones cerradas son las siguientes:
- Línea 1: Insurgentes
- Línea 2: Estación Zócalo/Tenochtitlan
#AvisoMetro: Al momento se cierra la estación Insurgentes de Línea 1, hasta nuevo aviso. Puedes usar como alternativas las estaciones: Cuauhtémoc y Sevilla. Así como la Línea 1 del @MetrobusCDMX.— MetroCDMX (@MetroCDMX) September 26, 2025
Información en desarrollo…
