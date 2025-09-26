Inicio Ciudad de México Metro CDMX: ¿Qué Estaciones de Líneas 1 y 2 Están Cerradas Hasta Nuevo Aviso?

Metro CDMX: ¿Qué Estaciones de Líneas 1 y 2 Están Cerradas Hasta Nuevo Aviso?

Entérate qué estaciones del Metro CDMX están cerradas hasta nuevo aviso, en las Líneas 1 y 2

Estación del Metro CDMX de la Línea 1, la rosa

Estación del Metro CDMX de la Línea 1, la rosa. Foto: Cuartoscurio | Archivo

El Metro de la Ciudad de México (CDMX) anuncio hoy, 26 de septiembre de 2025, el cierre de algunas estaciones de las Líneas 1 y 2, rosa y azul, respectivamente, “hasta nuevo aviso”; aquí te decimos cuáles son.

Estaciones del Metro CDMX cerradas

El Metro CDMX informó que las estaciones cerradas son las siguientes:

  • Línea 1: Insurgentes
  • Línea 2: Estación Zócalo/Tenochtitlan

Información en desarrollo…

