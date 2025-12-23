Golpe a Extorsionadores en CDMX y Ecatepec: Detienen a Presuntos Homicidas y Asaltantes

Autoridades de la Ciudad de México (CDMX) informaron hoy 23 de diciembre de 2025 sobre la detención de presuntos integrantes de grupos delictivos dedicados a la extorsión, robo y homicidios tanto en la capital del país, como en el municipio de Ecatepec, Estado de México.

Las autoridades de México han emprendido una estrategia contra la extorsión en todo el país, pues consideran es el delito que más ha aumentado y por el cual, incluso, se reformaron leyes para considerarlo delito grave.

Detienen a hijo de La Güera, dedicados a extorsión y robos

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX informó que en la alcaldía Tlalpan se detuvo a tres personas señaladas como posibles responsables del robo a un hombre.

Durante las investigaciones, se constató que las tres personas están relacionadas con el grupo La Güera, una célula delictiva dedicada a los delitos de robo de motocicletas, extorsión, robo a transeúnte y homicidio.

Entre los detenidos está Giovanny Parra Muñoz, de 22 años, alias El Güero, identificado como hijo de María del Rosario Muñoz Contreras, alias La Güera, líder del grupo delictivo La Güera.

Además de Giovanny 'N', fueron detenidos Luis Adrián Díaz García, de 22 años, alias El Adrian, y Cristian DanielTorres Martinez, de 25 años, alias El Niñote, señalados de robo en diferentes modalidades.

Así detuvieron a integrantes de La Güera: La detención de los presuntos integrantes de La Güera se dio cuando operadores del Centro de Comando y Control (C2) Sur, reportaron un asalto en proceso en la calle Ferrocarril de Cuernavaca a la altura de la calle Tahmek, colonia Cuchilla de Padierna. Al llegar, un joven de 20 años de edad refirió que tres sujetos lo amagaron con un objeto de punta y lo despojaron de sus pertenencias y señaló a los posibles responsables, quienes huían en moto. Luego de una breve persecución sobre Ferrocarril de Cuernavaca, oficiales dieron alcance a los posibles implicados, a quienes les hallaron una navaja, un reloj de pulsera y dinero en efectivo, objetos que fueron reconocidos por el afectado como de su propiedad.

Cae integrante de La Unión Tepito

Por otra parte, la SSC informó que detuvo a una pieza clave del grupo delictivo conocido como La Unión Tepito, quien se encontraba en Ecatepec, Estado de México.

Según el comunicado, la captura se dio por policías de la SSC, en coordinación con agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), de la Ciudad de México.

Así detuvieron a El Diez: Mediante estrategias de vigilancia discreta, en la Calle 8-A, colonia Jardines de Santa Clara, autoridades observaron a un hombre cuyas características físicas coincidían con las del sujeto conocido como El Diez. Ante ello, se acercaron y le hicieron saber de la Orden de Aprehensión por el delito de Asociación Delictuosa que hay en su contra.

A José Luis Bravo Esquivel, alias El Diez, se le considera integrante de La Unión Tepito, y se le relaciona con narcomenudeo, extorsión y homicidio. Según las indagatorias, cambió de domicilio al Estado de México para ocultarse de las autoridades, pues está relacionado con una carpeta de investigación iniciada en el año 2024.

