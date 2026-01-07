¿Cerrarán Líneas A y B del Metro CDMX en 2026? Anuncian Obras de Mantenimiento en 3 Rutas Más

Como parte de la renovación completa del Metro de la Ciudad de México, el gobierno capitalino tiene contemplada la intervención en las líneas A, B y 12, tres de las más usadas diariamente.

Lo anterior, luego de que este miércoles 7 de enero de 2026 se anunciara una inversión histórica cercana a los 41 mil millones de pesos para transformar por completo la Línea 3.

"Queremos viajes más rápidos, seguros y cómodos para los más de 1 millón de usuarias y usuarios diarios que se desplazan al norte y sur de la ciudad", señaló el gobierno capitalino.

¿Cuándo iniciará la remodelación de las líneas A, B y 12?

Previo al inicio de estos trabajos de modernización, el gobierno de la Ciudad de México realizará una mesa de trabajo para definir cuándo y cómo se intervendrá en dichas líneas.

En consecuencia, hasta este miércoles aún no hay definida una fecha para el inicio de las obras de renovación de las líneas A, B y 12.

¿Se cerrarán las líneas cuando inicien las obras de modernización?

Para evitar en lo mayor posible que el traslado de los usuarios se vea afectado, el gobierno capitalino tiene contemplado hacer estas obras en un horario nocturno.

"A lo mejor se afectará a los horarios nocturnos y ahí es donde entrará el apoyo de la RTP, para que no implique cerrar todo el día el servicio del metro", dijo la jefa de Gobierno, Clara Burgada.

De igual forma, si llegara a haber un cierre completo, se buscará que estos trabajos se realicen en fin de semana o en periodo vacacional, añadió Burgada.

