¿Hay Cierre en la Autopista México-Querétaro Hoy 21 de Octubre de 2025?
Si vas a transitar por la carretera México-Querétaro, checa cómo está el tráfico en la autopista y toma previsiones para que llegues con tiempo a tu destino
Este 21 de octubre de 2025, la autopista México-Querétaro amaneció sin afectaciones a la circulación y aquí te informamos cómo está el tránsito para que tomes precauciones y no se te haga tarde al realizar tus actividades diarias.
¿Hay cierres en la México-Querétaro hoy 21 de octubre de 2025?
Todos los días, Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN) proporcionan un informe sobre las afectaciones en la autopista México-Querétaro.
-Hasta las 05:00 horas Capufe no reportó ningun incidente en la autopista México-Querétaro que afectara la circulación.
Con información de Capufe y Guardia Nacional Carreteras | N+
