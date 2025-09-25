Este 25 de septiembre de 2025, la autopista México-Querétaro amaneció con afectaciones a la circulación por accidentes viales y aquí te informamos cómo está el tránsito para que tomes precauciones y no se te haga tarde al realizar tus actividades diarias.

¿Hay cierres en la México-Querétaro hoy 25 de septiembre de 2025?

Todos los días, Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN) proporcionan un informe sobre las afectaciones en la autopista México-Querétaro.

A las 00:53 Capufe indicó que se registraba carga vehicular en la autopista por reducción de carriles en el kilómetro 187 , dirección CDMX, por labores de mantenimiento.

indicó que se registraba en la autopista por , dirección CDMX, por labores de mantenimiento. A las 03:06 horas Capufe informó que se registraba en el kilómetro 50 de la autopista, en dirección a la Ciudad de México, reducción de carriles por la atención de un accidente (salida del camino de tractocamión y choque contra talud)

