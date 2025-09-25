¿Cómo Está el Tráfico en la Autopista México-Querétaro Hoy? Capufe Informa Afectaciones
Si vas a transitar por la carretera México-Querétaro, checa cómo está el tráfico en la autopista y toma previsiones para que llegues con tiempo a tu destino
Este 25 de septiembre de 2025, la autopista México-Querétaro amaneció con afectaciones a la circulación por accidentes viales y aquí te informamos cómo está el tránsito para que tomes precauciones y no se te haga tarde al realizar tus actividades diarias.
También puedes visitar todos los canales de N+ para enterarte sobre cierres, bloqueos, percances y manifestaciones en ésta y otras autopistas principales de la zona centro del país, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).
¿Hay cierres en la México-Querétaro hoy 25 de septiembre de 2025?
Todos los días, Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN) proporcionan un informe sobre las afectaciones en la autopista México-Querétaro.
- A las 00:53 Capufe indicó que se registraba carga vehicular en la autopista por reducción de carriles en el kilómetro 187, dirección CDMX, por labores de mantenimiento.
- A las 03:06 horas Capufe informó que se registraba en el kilómetro 50 de la autopista, en dirección a la Ciudad de México, reducción de carriles por la atención de un accidente (salida del camino de tractocamión y choque contra talud)
Con información de Capufe y Guardia Nacional Carreteras | N+
