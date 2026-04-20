¿Activan Contingencia Ambiental Hoy? Así Está la Calidad del Aire en CDMX Este 20 de Abril 2026
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Aquí te decimos cómo está la calidad del aire en CDMX hoy y si es posible que la CAMe active contingencia ambiental
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La Ciudad de México (CDMX) acaba de atravesar por una ola de calor, factor que podría impulsar la concentración de contaminantes; en N+, te decimos cómo está la calidad del aire hoy, 20 de abril de 2026, y si es posible que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) active contingencia ambiental este lunes.
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¿En qué casos se puede activar contingencia ambiental?
- De acuerdo con la CAMe, el calor es uno de los factores que puede desencadenar la concentración de contaminantes, con mayor posibilidad en la temporada seca-caliente, también conocida como temporada de ozono.
- El Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México estima que se podrían registrar entre 5 y 15 días de altas concentraciones de ozono en la actual temporada seca caliente 2026, superiores al valor de activación de la Fase I de Contingencia Ambiental.
- Además, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó entre 3 y 5 olas de calor, por arriba de la temperatura promedio y con duración de hasta 15 días consecutivos.
- Ante tal pronóstico, la CAMe pidió a los ciudadanos reducir las emisiones contaminantes para evitar contingencia ambiental.
- Cabe destacar que en la Zona Metropolitana del Valle de México, las autoridades pueden activar Fase 1 de Contingencia Ambiental cuando la concentración de ozono supera las 155 partes por billón (ppb).
- En CDMX, la última contingencia ambiental fue el 10 de marzo de 2026, con duración de 2 días.
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¿Cómo está la calidad del aire hoy?
A continuación, en N+ te informamos cómo está la calidad del aire, de acuerdo con la información que emite diariamente el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México.
- 07:00 horas: La CDMX y la zona conurbada de Estado de México registran buena calidad del aire en todas las alcaldías, sin riesgo para la salud.
Información en desarrollo…
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Con información de N+.
RMT