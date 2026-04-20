¿Activan Contingencia Ambiental Hoy? Así Está la Calidad del Aire en CDMX Este 20 de Abril 2026

La Ciudad de México (CDMX) acaba de atravesar por una ola de calor, factor que podría impulsar la concentración de contaminantes; en N+, te decimos cómo está la calidad del aire hoy, 20 de abril de 2026, y si es posible que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) active contingencia ambiental este lunes.

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¿En qué casos se puede activar contingencia ambiental?

De acuerdo con la CAMe, el calor es uno de los factores que puede desencadenar la concentración de contaminantes, con mayor posibilidad en la temporada seca-caliente, también conocida como temporada de ozono.

El Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México estima que se podrían registrar entre 5 y 15 días de altas concentraciones de ozono en la actual temporada seca caliente 2026, superiores al valor de activación de la Fase I de Contingencia Ambiental.

Además, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó entre 3 y 5 olas de calor, por arriba de la temperatura promedio y con duración de hasta 15 días consecutivos.

Ante tal pronóstico, la CAMe pidió a los ciudadanos reducir las emisiones contaminantes para evitar contingencia ambiental.

Cabe destacar que en la Zona Metropolitana del Valle de México, las autoridades pueden activar Fase 1 de Contingencia Ambiental cuando la concentración de ozono supera las 155 partes por billón (ppb).

En CDMX, la última contingencia ambiental fue el 10 de marzo de 2026, con duración de 2 días.

Video: ¿Cómo se Genera el Ozono?

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¿Cómo está la calidad del aire hoy?

A continuación, en N+ te informamos cómo está la calidad del aire, de acuerdo con la información que emite diariamente el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México.

07:00 horas: La CDMX y la zona conurbada de Estado de México registran buena calidad del aire en todas las alcaldías, sin riesgo para la salud.

Información en desarrollo…

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RMT