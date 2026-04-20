Incendio en Ecatepec Hoy: ¿Qué Se Quemó en la Colonia Rústica Xalostoc?

Un fuerte incendio se registró durante la noche en Ecatepec, Estado de México; las labores de rescate se extendieron hasta la madrugada de hoy, 20 de abril de 2026. En N+, te informamos qué pasó y qué se quemó en la colonia Rústica Xalostoc.

¿Qué se quemó en Ecatepec?

De acuerdo con autoridades de Ecatepec, por el incendio se movilizaron más de 300 elementos de bomberos, de la policía municipal, estatal y de la Secretaría de Marina (Semar), quienes atendieron la emergencia en una fábrica ubicada en la Avenida Hierro, en la zona industrial de Cuauhtémoc Xalostoc.

En entrevista para N+, Juan Jesús Clara Gonzaléz, director de Bomberos y de Protección Civil de Ecatepec, declaró que el incendio ocurrió en una fábrica de pigmento para zapatos y pegamento industrial y como es material “muy flamable”, tuvieron que evacuar a más de 100 personas como medida preventiva y para evitar mayor riesgo.

Video: Incendio en Ecatepec: Así Quedó Fábrica en Xalostoc

Protección Civil de Ecatepec detalló que el incendio afectó unos dos mil metros de superficie de dos bodegas de la fábrica de pigmentos y pegamentos para zapatos.

Por el siniestro, el techo de la bodega se derrumbó.

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Se escuchó un fuerte estruendo

Benita Gónzález, una de las vecinas de la zona del incendio, dijo a N+ que cuando empezó el fuego se escuchó “un estruendo, yo pensé que era el transformador”.

“Sí nos espantamos”, agregó Benita Gónzález, quien refirió que si el fuego se extendía, “a correr”.

Otro de los testigos, Guillermo López, mencionó que ya estaba durmiendo cuando se escuchó el fuerte estruendo.

Policías acordonaron el área del incendio a 100 metros a la redonda, para que los cuerpos de emergencia controlaran el fuego y lo sofocaran.

Los trabajos de enfriamiento y remoción de escombros se extendieron hasta la madrugada de hoy. No se reportaron personas lesionadas.

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Con información de N+.

RMT