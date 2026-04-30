¿Hay Doble No Circula 1 de Mayo 2026 por Contingencia? Así Aplica Mañana Viernes en CDMX-Edomex

Llegamos a un nuevo fin de semana de puente y para todas las personas que tienen dudas, acá te decimos si hay Contingencia Ambiental y Doble Hoy No Circula mañana viernes 1 de mayo 2026, para que sepas qué carros y placas no circulan en CDMX y Edomex en pleno Día del Trabajo.

Se va a cumplir una semana desde que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) en conjunto con la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) decidieron activar la fase 1 por contingencia en CDMX y en el Estado de México. Eso obligó a las autoridades a tener que implementar el programa Doble No Circula en el Valle de México y debido a que la mala calidad del aire se mantiene, los automovilistas deben estar muy pendientes de cada actualización que surja.

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¿Hay Contingencia Ambiental hoy en CDMX y Edomex?

De acuerdo con el último reporte del Índice de Aire y Salud, la calidad del aire en CDMX y Edomex es mala, esto debido a la presencia de ozono. Esto vuelve probable la posibilidad de que la CAMe implemente medidas adicionales para tratar de disminuir la contaminación.

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Aunque el riesgo de contaminación es alto para la población, la Contingencia Ambiental no está activa en el Valle de México. Aún así, te recomendamos seguir de cerca todas las actualizaciones que se brinden al respecto.

¿Habrá Doble No Circula viernes 1 de mayo 2026?

Debido a que hasta el momento no hay Contingencia Ambiental, el Doble Hoy No Circula también se encuentra suspendido. Eso quiere decir que durante la conmemoración del Día del Trabajo se van a aplicar las restricciones vehiculares habituales en la Ciudad de México y el Estado de México.

Es importante recordar que el programa Hoy No Circula indica que la restricción inicia desde las 05:00 de la mañana y termina a las 22:00 horas del viernes 1 de mayo 2026.

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Hoy No Circula 1 de mayo 2026 en CDMX y Edomex: ¿Qué carros y placas no circulan?

Con la Contingencia Ambiental desactivada, el Hoy No Circula 1 de mayo 2026 opera con normalidad, lo que significa que se aplican las siguientes restricciones:

Carros con holograma 1 y 2 con engomado azul .

. Autos con terminación de placas 9 o 0 .

. Vehículos con placas foráneas no circulan de 05:00 a 11:00 horas de la mañana.

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Ya que hasta el momento está suspendido el Doble Hoy No Circula 30 de abril 2026, eso significa que los carros con holograma 0 y 00, así como los autos híbridos y eléctricos están exentos del programa de restricción vehicular en CDMX y Edomex para este viernes feriado.

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