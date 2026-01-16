¿Mañana Hay Doble Hoy No Circula 17 de Enero 2026? Así Aplica la Restricción en CDMX y Edomex

Los primeros días del año trajeron consigo un aumento en los niveles de contaminación, eso obligó a la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) a activar la Contingencia Ambiental, por tal motivo muchas personas quieren saber si habrá Doble Hoy No Circula sabatino el 17 de enero 2026, por eso en N+ te decimos cómo queda la restricción y qué carros y placas no circulan este sábado en la CDMX y el Edomex.

Para que te des una idea, en una nota ya te dijimos cuándo fue la última vez que se aplicó el programa Doble No Circula en el CDMX y Edomex y de cuánto es la multa para autos que no respeten la restricción vehicular en este inicio de 2026.

Video: Conductor de Valet Parking Atropella a Adulta Mayor en la Colonia Juárez, CDMX

¿Hay contingencia ambiental hoy y Doble No Circula mañana 17 de enero 2026?

El Índice de Aire y Salud reporta que la calidad del aire en CDMX y Edomex es mala en cinco alcaldías y municipios: Benito Juárez, Coyoacán, Venustiano Carranza, Iztapalapa y Nezahualcóyotl, mientras que en el resto de zonas hay de aceptable a buena calidad del aire.

Nota relacionada: Nueva Alerta Amarilla en CDMX: Prevén Frío en estas 4 Alcaldías el 17 de Enero 2026

Con esta información, hay posibilidades que que la CAMe active contingencia hoy, pero hasta el momento las autoridades ambientales no ven la necesidad de aplicar el Doble Hoy No Circula este sábado 17 de enero 2026. De cualquier forma, te recomendamos mantenerte informado, pues la restricción puede aplicarse en cualquier momento.

Video: "Mi Papá Es Una Mala Persona, Mató a Mi Mamá": Hijo de Víctima de Feminicidio en Edomex

Hoy No Circula 17 de enero 2026 en CDMX y Edomex: ¿Qué carros y placas descansan?

Para el tercer sábado del mes, el programa Hoy No Circula sabatino opera con normalidad este 17 de enero 2026, por ello los siguientes carros y terminación de placas que no circulan son las siguientes:

No circulan vehículos con holograma 1 y placas con terminación 1, 3, 5, 7 y 9 .

y placas con terminación . Descansan todos los carros con holograma 2 .

. Autos foráneos con placas extranjeras no pueden salir.

Nota relacionada: García Harfuch Confirma Nexos de Tren de Aragua con Unión Tepito y Otros Grupos en CDMX

Debido a la mala calidad del aire que permea en el Valle de México, habrá que estar pendientes de si se aplica el Doble Hoy No Circula 17 de enero 2026 o se mantienen las restricciones habituales en el programa sabatino. Lo que sí es un hecho es que se aplica en un horario de 05:00 de la mañana y hasta las 22:00 horas de la noche del sábado en las 16 alcaldías de la CDMX y algunos municipios conurbados del Edomex.

Historias recomendadas: