¿Mañana Hay Doble No Circula 20 de Marzo por Contingencia? Aplican Restricción en CDMX-Edomex

Llegamos al fin de semana y debido a que la calidad del aire es mala en el Valle de México, acá te decimos si se activa la Contingencia Ambiental y Doble Hoy No Circula el día de mañana viernes 20 de marzo 2026, para que sepas qué carros y placas no circulan en CDMX y Edomex por el programa de restricción vehicular.

Ya pasaron algunos días desde que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) decidieron activar la Fase 1 por contingencia en CDMX y Edomex. Esto orilló a las autoridades a implementar el programa Doble No Circula.

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¿Hay Doble No Circula y Contingencia Ambiental hoy en CDMX y Edomex?

De acuerdo con el último reporte del Índice de Aire y Salud, se muestra que la calidad del aire en CDMX y Edomex es mala debido a la presencia de contaminantes PM10 y 2.5. Esto mantiene latente la posibilidad de que la CAMe implemente medidas adicionales para tratar de disminuir la contaminación.

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Aún y con esta información, hasta el momento ni la CAMe o el Gobierno del Estado de México han decidido activar la Fase 1 de Contingencia en el Valle de México, pero te recomendamos seguir de cerca todas las actualizaciones que se brinden al respecto durante este jueves.

Debido a que hasta el momento no está activa la Contingencia Ambiental, el Doble Hoy No Circula también se encuentra suspendido, eso significa que para este viernes se van a aplicar las restricciones vehiculares habituales en la Ciudad de México y el Estado de México.

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Hoy No Circula 20 de marzo 2026 en CDMX y Edomex: ¿Qué carros no circulan?

El programa Hoy No Circula viernes 20 de marzo 2026 nos indica que los siguientes autos, placas y engomados no circulan por indicación de las autoridades del medio ambiente:

Carros con holograma 1 y 2 con engomado azul .

. Autos con terminación de placas 9 o 0 .

. Vehículos con placas foráneas no circulan de 05:00 a 11:00 horas de la mañana.

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Ya que el Doble Hoy No Circula 20 de marzo 2026 está desactivado, las restricciones vehiculares habituales se aplican este viernes en un horario de 05:00 de la mañana y hasta las 22:00 horas. Aún así, los carros con holograma 0 y 00, así como los autos híbridos y eléctricos están exentos del programa en CDMX y Edomex.

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