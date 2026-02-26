¿Hay Doble No Circula Mañana 27 de Febrero por Contingencia? CAMe Da Restricción en CDMX-Edomex

Debido a la ola de calor que no cesa en el Valle de México, acá te decimos si hoy jueves hay Contingencia Ambiental y si eso obligará a activar el Doble Hoy No Circula mañana viernes 27 de febrero 2026, para que sepas qué carros y placas no circulan este día por la restricción de la CAMe.

Aunque el mes empezó fuerte en cuanto a restricciones por la aplicación del Doble No Circula durante varios días en CDMX y Edomex, en los últimos días la calidad del aire en el Valle de México no ha empeorado al grado de tener que activar la contingencia, pero la contaminación no cesa y se mantiene cerca de una nueva implementación de medidas por parte de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

¿Hay Doble Hoy No Circula por contingencia?

De acuerdo con el último reporte del Índice de Aire y Salud, la calidad del aire en CDMX y Edomex es mala debido a la presencia de ozono y partículas O3, PM2.5 y PM10 por lo que el riesgo es alto para la población.

Aún y con esta noticia, ni la CAMe ni la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) han decidido activar la Fase 1 de Contingencia Ambiental, peso quiere decir que de momento no se aplica el Doble No Circula 27 de febrero 2026.

Hoy No Circula 27 de febrero 2026 en CDMX y Edomex: ¿Qué carros y placa no circulan?

El programa Hoy No Circula viernes 27 de febrero 2026 nos indica que los siguientes carros, placas y engomados no circulan por indicación de las autoridades del medio ambiente:

Carros con engomado azul.

Autos con holograma 1 y 2, terminación de placas 9 y 0.

Vehículos con placas foráneas no circulan de 05:00 a 11:00 horas.

Es importante aclarar que el Hoy No Circula 27 de febrero 2026 aplica en un horario de 05:00 de la mañana y 22:00 horas de la noche de este viernes. Los carros que está exentos de la restricción de la CAMe son aquellos con holograma 00 y 0, vehículos híbridos o eléctricos, entre otros.

