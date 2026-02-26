Mañana, Último Día de Preinscripciones 2026: Asegura la Escuela que Quieres para Tu Hijo en CDMX

Este viernes 27 de febrero es el último día de las preinscripciones 2026 para preescolar, primaria y secundaria en CDMX, y si tu hijo va a ingresar a uno de estos niveles educativos de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), acá te decimos cómo asegurar la escuela que quieres para tu hijo.

Las preinscripciones SEP para el ciclo escolar 2026-2027 iniciaron desde el pasado 13 de enero en CDMX y aunque se realizaron con un calendario orden alfabético, los padres de familia aún tienen la oportunidad de inscribir a sus niños sin importar la letra inicial de su primer apellido.

De esta manera, si tu hijo entrará a segundo o tercer grado de preescolar, primero de primaria, primero de secundaria o a los Centros de Atención Múltiple (CAM), en todas sus modalidades de Educación Básica, todavía puedes realizar la preinscripción a las escuelas de la CDMX.

¿A qué hora terminan las preinscripciones 2026 en CDMX?

El registro de los estudiantes estará abierto hasta las 11:59 de la noche de este viernes 27 de febrero de 2026 y será la última oportunidad que tengan los padres de familia de solicitar la escuela de preescolar, primaria o secundaria de su preferencia para sus hijos.

Esto debido a que una vez que se cumpla la fecha límite, las mamás, papás y tutores deberán esperar hasta que salga la convocatoria de preinscripciones extemporáneas 2026 para registrar a sus niños conforme a los lugares que queden disponibles.

¿Cómo asegurar la escuela de tu preferencia para tu hijo en CDMX?

Además de realizar la preinscripción antes de la fecha límite, los padres de familia deben ingresar el Nombre, OP (Opción de Preinscripción) o CCT (Clave de Centro de Trabajo/clave de la escuela) de las tres escuelas solicitadas para el caso de preescolar, primaria y CAM secundarias; así como, de las cinco opciones para secundarias.

Para consultar esta información, deben ingresar al apartado de Ubica tu escuela en la página oficial de la AEFCM en el siguiente enlace: https://www2.aefcm.gob.mx/directorio_escuelas/index.jsp.

Es importante señalar que la asignación de escuela está sujeta a los lugares disponibles y se aplican estrictamente los criterios publicados en la convocatoria con base en el orden de las preferencias registradas en la preinscripción.

En el caso de la primera etapa de asignación en secundaria, el promedio final obtenido en el certificado de educación primaria es el factor principal para asignar los lugares disponibles en todas las escuelas ofertadas. En esta fase, la probabilidad de obtener un lugar en las opciones de su preferencia dependerá de dicho promedio. No aplica para CAM secundaria.

