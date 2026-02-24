Inician Preinscripciones de Primaria 2026 SAID Edomex: ¿Cómo Consultar Escuelas Cercanas a Ti?
Pamela Paz N+
La preinscripción SAID 2026 en Edomex se está realizando en orden alfabético y así puedes checar las primarias cerca de tu ubicación
Iniciaron las preinscripciones de primaria del Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución (SAID) 2026 del Estado de México (Edomex) y si tu hijo va a entrar a primero, acá te decimos cómo consultar las escuelas cerca de tu ubicación y el link para hacer el registro en línea, además de los documentos que necesitas.
Luego de que se diera a conocer la convocatoria SAID de preinscripciones a educación básica con las fechas en las que se registra cada nivel educativo, se llevaron a cabo las de los pequeños que entrarán a preescolar y ahora toca turno de los que ingresarán a primaria.
Fechas de preinscripciones de primaria SAID 2026
La preinscripción de primaria 2026 en Edomex se está realizando en orden alfabético, por lo que este lunes 23 y martes 24 de febrero les toca inscribirse a aquellos estudiantes cuyo primer apellido inicia con las letras A, B, C, D. Así va el calendario SAID:
- Lunes 23 y martes 24 de febrero 2026: Se inscriben las letra inicial A, B, C, D.
- Miércoles 15 y jueves 26 de febrero 2026: Letras E, F, G, H, I.
- Viernes 27 y lunes 2 de marzo 2026: Letras J, K, L, M.
- Martes 3 y miércoles 4 de marzo 2026: Letras N. Ñ, O, P, Q, R.
- Jueves 5 y viernes 6 de marzo 2026: S, T, U, V, W, X, Y, Z.
Link y requisitos de preinscripciones de primaria 2026 Edomex
Para realizar la inscripción a primaria de tu hijo, debes ingresar a la página web oficial del Estado de México en el siguiente enlace: edomex.gob.mx/. Ahí aparecerá un banner de las preinscripciones y deberás dar click donde dice "Para realizar tu trámite da click aquí" y deberás contar con la siguiente información:
- Clave Única de Registro de Población (CURP) de la o el aspirante.
- Acta de nacimiento de la o el aspirante.
- El nombre de cinco escuelas cercanas a su domicilio, así como, municipio, colonia o localidad donde se ubican.
- Correo electrónico de la madre, padre, tutora o tutor que realiza el trámite.
- Si la o el aspirante tiene un hermana(o) gemela(o), o que ingrese al mismo grado, se deberá realizar un trámite para cada uno.
- Si la o el aspirante tiene hermana(o) en alguna de las escuelas seleccionadas como una de sus opciones, favor de proporcionar la CURP de esta(e) al momento de realizar el registro correspondiente.
- Realizar el proceso de preinscripción en una computadora para descargar e imprimir su comprobante, posteriormente, se podrá consultar los resultados con el folio o CURP.
- Para primer grado de primaria los aspirantes deben contar con 6 años como edad mínima y 14 años como edad máxima, en ambos casos cumplidos al 31 de diciembre de 2026.
¿Cómo consultar primarias cerca de mí en Edomex?
Para checar las escuelas de primaria que están cerca de tu ubicación y que participan en las preinscripciones SAID 2026 Edomex, debes hacer lo siguiente:
- Ingresa al catalogo de escuelas en el siguiente link: seduc.edomex.gob.mx/sis/catalogoct/
- Realiza la Consulta por Nivel Educativo y Municipio
- Elige Primaria y el municipio donde vives
- Da clic en buscar escuelas
Ahí te aparecerán todas las opciones de primaria que están en dicho municipio, si participan en las preinscripciones SAID 2026, la demanda con la que cuentan y la colonia en la que se encuentran, para que sepas si quedan cerca de tu domicilio.
