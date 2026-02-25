¿Qué Pasó en Tultepec Hoy? Hallan Restos Humanos en Bolsas Esparcidas en la Calle en Edomex

La mañana de hoy, 25 de febrero de 2026, se registró intensa movilización policiaca en el Estado de México (Edomex) por el hallazgo de restos humanos dentro de varias bolsas esparcidas en la calle, en el municipio de Tultepec.

Los hechos ocurrieron sobre la calle de San José, entre las colonias La Palma y El Mirador, hasta donde se trasladaron elementos del Ejército Mexicano y de corporaciones de seguridad municipales y estatales.

Hallazgo de restos humanos

En esa zona, se localizaron bolsas negras en las que había dos cabezas, así como bolsas blancas en las que se hallaron los torsos, brazos y piernas de al menos dos cadáveres.

Algunas de las bolsas fueron esparcidas en terrenos baldíos en las cerradas aledañas a la calle de San José.

Presencia de corporaciones de seguridad

Las autoridades federales, estatales y municipales acordonaron varios tramos en la zona del hallazgo.

Personal del Ejército Mexicano se apostó en la parte alta, en la calle de Chabacano y San José Oriente, en la colonia La Palma.

Mientras que elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) inició el levantamiento de las bolsas para su posterior traslado al Ministerio Público y apertura de la carpeta de investigación correspondiente.

Cabe señalar que no es la primera vez que ocurre una situación de este tipo en Tultepec; en febrero, mayo y diciembre del año pasado, N+ FORO documentó el hallazgo de restos humanos dentro de bolsas en esta zona del Edomex.

