Heladas en Primavera: Zonas de CDMX con Temperaturas de Hasta 1 Grado Mañana 26 de Marzo 2026
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Toma tus precauciones: Aquí te decimos en qué zonas de la Ciudad de México habrá heladas
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La primavera llegó a México desde la semana pasada y en la Ciudad de México, el clima invernal no da tregua; aquí te decimos en qué zonas habrá heladas en las próximas horas y al amanecer de mañana, 26 de marzo de 2026, en CDMX.
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Zonas con heladas en CDMX
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió hoy, 25 de marzo de 2026, alertas naranja y amarilla por el intenso frío que se va a sentir durante el amanecer de este jueves.
De acuerdo con la alerta amarilla, las siguientes alcaldías amanecerán a una temperatura de entre 4 y 6 grados centígrados.
- Álvaro Obregón
- Cuajimalpa
- Mila Alta
- Xochimilco
⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del jueves 26/03/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta y @XochimilcoAl.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) March 25, 2026
Atiende las recomendaciones y mantente informado.… pic.twitter.com/kGiBmgyKOq
En tanto, habrá heladas de entre 1 y 3 grados centígrados en las zonas altas de la alcaldía Tlalpan, entre las 00:00 y las 08:00 horas del jueves.
⚠️ Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del jueves 26/03/2026, en la demarcación: @TlalpanAl.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) March 25, 2026
Atiende las recomendaciones y mantente informado.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/X5jmBOdz9Q
Recomendaciones para el frío
Toma tus precauciones y cuídate del frío y las heladas con las siguientes recomendaciones:
- Abrígate adecuadamente
- Cubre nariz y boca
- Evita cambios bruscos de temperatura
- Ingiere abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C
- Resguarda a tus mascotas del frio; no las dejes a la intemperie
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Con información de N+.
RMT