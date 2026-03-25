Heladas en Primavera: Zonas de CDMX con Temperaturas de Hasta 1 Grado Mañana 26 de Marzo 2026

La primavera llegó a México desde la semana pasada y en la Ciudad de México, el clima invernal no da tregua; aquí te decimos en qué zonas habrá heladas en las próximas horas y al amanecer de mañana, 26 de marzo de 2026, en CDMX.

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Zonas con heladas en CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió hoy, 25 de marzo de 2026, alertas naranja y amarilla por el intenso frío que se va a sentir durante el amanecer de este jueves.

De acuerdo con la alerta amarilla, las siguientes alcaldías amanecerán a una temperatura de entre 4 y 6 grados centígrados.

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Mila Alta

Xochimilco

⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del jueves 26/03/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta y @XochimilcoAl.



Atiende las recomendaciones y mantente informado.… pic.twitter.com/kGiBmgyKOq — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) March 25, 2026

En tanto, habrá heladas de entre 1 y 3 grados centígrados en las zonas altas de la alcaldía Tlalpan, entre las 00:00 y las 08:00 horas del jueves.

⚠️ Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del jueves 26/03/2026, en la demarcación: @TlalpanAl.



Atiende las recomendaciones y mantente informado.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/X5jmBOdz9Q — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) March 25, 2026

Recomendaciones para el frío

Toma tus precauciones y cuídate del frío y las heladas con las siguientes recomendaciones:

Abrígate adecuadamente

Cubre nariz y boca

Evita cambios bruscos de temperatura

Ingiere abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C

Resguarda a tus mascotas del frio; no las dejes a la intemperie

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RMT