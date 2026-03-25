Inicio Ciudad de México Heladas en Primavera: Zonas de CDMX con Temperaturas de Hasta 1 Grado Mañana 26 de Marzo 2026

Heladas en Primavera: Zonas de CDMX con Temperaturas de Hasta 1 Grado Mañana 26 de Marzo 2026

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Toma tus precauciones: Aquí te decimos en qué zonas de la Ciudad de México habrá heladas

Frío en la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Frío en la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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La primavera llegó a México desde la semana pasada y en la Ciudad de México, el clima invernal no da tregua; aquí te decimos en qué zonas habrá heladas en las próximas horas y al amanecer de mañana, 26 de marzo de 2026, en CDMX.

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Zonas con heladas en CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió hoy, 25 de marzo de 2026, alertas naranja y amarilla por el intenso frío que se va a sentir durante el amanecer de este jueves.

De acuerdo con la alerta amarilla, las siguientes alcaldías amanecerán a una temperatura de entre 4 y 6 grados centígrados.

  • Álvaro Obregón
  • Cuajimalpa
  • Mila Alta
  • Xochimilco

En tanto, habrá heladas de entre 1 y 3 grados centígrados en las zonas altas de la alcaldía Tlalpan, entre las 00:00 y las 08:00 horas del jueves.

Recomendaciones para el frío 

Toma tus precauciones y cuídate del frío y las heladas con las siguientes recomendaciones:

  • Abrígate adecuadamente
  • Cubre nariz y boca
  • Evita cambios bruscos de temperatura
  • Ingiere abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C
  • Resguarda a tus mascotas del frio; no las dejes a la intemperie

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