Hombre Intenta Robar Cable y Termina Electrocutado

La mañana de este viernes, 21 de noviembre de 2025, un hombre resultó electrocutado al intentar robar cable en una subestación eléctrica en la alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México (CDMX).

Según los primeros reportes, un hombre de aproximadamente 50 años ingresó de manera ilegal a la subestación eléctrica ubicada en en las calles de Aluminioy Canal del Desagüe, colonia 20 de Noviembre, para intentar robar el cable.

Presunto ladrón sufre descarga eléctrica

Sin embargo, el sujeto sufrió una descarga eléctrica, al intentar llevarse el cableado eléctrico, lo que provocó una movilización de equipos de emergencia.

Paramédicos atendieron al hombre a bordo de una ambulancia, mientras se determina si necesita ser trasladado a un hospital.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (CDMX) de la Ciudad de México también llegaron al lugar de los hechos, luego del reporte del intento de robo.

Con información de N+

