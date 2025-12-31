Concierto de Año Nuevo en Reforma: Horarios Oficiales de Artistas Hoy 31 de Diciembre 2025

¿Vas al concierto de Fin de Año en Reforma? Si entre tus planes para celebrar la Nochevieja este 31 de diciembre está disfrutar de la música en el evento preparado por la Ciudad de México y denominado 'La Fiesta Electrónica más grande del Mundo', en N+ te adelantamos cómo quedan los horarios de presentación de cada uno de los artistas.

La cita es este miércoles 31 de diciembre en la avenida Paseo de la Reforma, y aquí puedes consultar el horario del evento al aire libre para despedir el año 2025. No te olvides de seguir la transmisión en vivo de N+ Foro.

La idea es dar la bienvenida al nuevo ciclo con música y baile, a cargo de grupos nacionales e internacionales que van desde el estro-pop, hasta la experimentación electrónica.

Ojo, debido al concierto de esta noche varias calles aledañas al Paseo de la Reforma se encuentran cerradas a la circulación, por lo que vale la pena que acudas en transporte público y conozcas el horario de las estaciones de Metro.

Video: Mapa: Estas Son las Calles Cerradas y Alternativas Viales por Festejo de Año Nuevo

Horarios Oficiales de los Artistas en Concierto de Año Nuevo en Reforma

La Ciudad de México dio a conocer los horarios de los DJ 's que se presentarán en el escenario del Ángel de la Independencia para dar la Bienvenida al 2026, mientras la cuenta regresiva avanza.

18:00 horas - Ramiro Puente

19:00 horas - Vel

20:00 horas - Jennhy Beth

21:00 horas - 3BALLMTY

22:00 horas - Mariana Bo

23:00 horas - Kavinsky

24:00 horas - Arca DJ

01:00 horas - MGMT DJ

Desde el pasado martes 30 de diciembre se realizaron las pruebas de sonido para que este día todo esté listo para que los asistentes disfruten sin contratiempos.

¿A qué hora acaba el concierto de Fin de Año en Reforma 2025?

Recuerda que el evento dará inicio en punto de las 18:00 horas y concluirá hasta las 02:00 horas del 1 de enero. A continuación hallarás los horarios detallados por cada uno de los artistas.

Video: No lo Olvides: Horarios del Metro CDMX Hoy 31 de Diciembre del 2025

¿Qué hay en el Zócalo de CDMX por Fin de Año?

A diferencia de otros años, este 2025 no habrá conciertos ni actividades de Fin de Año en el Zócalo de Ciudad de México, dado que la fiesta para recibir el nuevo ciclo se trasladó al Paseo de la Reforma.

El Festival Luces de Invierno no tendrá actividades musicales ni presentaciones el 31 de diciembre ni el 1 de enero de 2026. Así que si no quieres perderte de los mosaicos luminosos y el Nacimiento Monumental te puedes acercar a partir del 2 de enero a este punto.

El Gobierno de Ciudad de México dio a conocer que será el 4 de diciembre cuando retire la decoración alusiva a las fiestas decembrinas.

